Explozie urmată de incendiu într-un bloc de locuinţe din Zalău. A fost activat Planul Roşu

O explozie provocată de o butelie a declanşat un incendiu, marţi după-amiaza, într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe din Zalău, fiind rănită o persoană, iar alte nouă au primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Având în vedere amploarea evenimentului, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

"În urma unei explozii provocate de o butelie, a izbucnit un incendiu într-un apartament situat la etajul doi al unui bloc de locuinţe din municipiul Zalău. La sosirea pompierilor din cadrul Detaşamentului Zalău, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum. Forţele de intervenţie au acţionat pentru localizarea şi lichidarea incendiului, evacuarea locatarilor din imobil, constituirea binomului de căutare-salvare şi asigurarea zonei", se arată într-un comunicat al ISU Sălaj.

Potrivit sursei citate, în urma incendiului, un bărbat, a suferit arsuri şi a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă, iar alte nouă persoane au primit îngrijiri medicale.

Incendiul a fost lichidat, iar pompierii continuă intervenţia pentru înlăturarea efectelor.

"Intervenţia este în continuare monitorizată, pentru eliminarea oricăror riscuri şi siguranţa locatarilor", a mai transmis ISU Sălaj.

