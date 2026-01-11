Cum au reușit pasagerii români să se salveze din autocarul care a luat foc în Mureș: „Așa ceva n-am văzut în viața mea”

Au fost momente de panică pentru 46 de pasageri români, după ce autocarul cu care se întorceau la muncă în străinătate a luat foc în mers.

Oamenii se aflau la ieșirea din orașul Sighișoara când au observat că ieșea fum de sub scaune și l-au alertat pe șofer.

Anchetatorii spun că focul a pornit de la motor.

Oamenii au pornit sâmbătă dimineață din Bacău, cei mai mulți cu destinația Austria sau Germania.

Se întorceau la muncă după ce și-au petrecut sărbătorile acasă, în familie.

După aproximativ 250 de kilometri de mers, au început să vadă fum în autocar.

Pasager: „Autocarul cu care mergeam, a luat foc. Așa ceva n- am văzut în viața mea.”

Pasageră: „Eram în autocar, noi eram în spate. Tot traseul mirosea a motorină, ceva. A început să iasă fum de sub scaune, în spate, oamenii au început să strige.”

Alertat de pasageri, șoferul a oprit.

Din fericire, toți oamenii au reușit să coboare din vehicul, înainte ca o tragedie să aibă loc.

Pasager: „Mergeam înspre Frankfurt, Germania. A coborât jos toată lumea, au rupt ușile de la bagaje, ne-am luat bagajele și aia e.”

În doar câteva minute, flăcări puternice au cuprins întregul autocar.

Alexandra Călușeri, purtătorul de cuvânt al ISU Mureș: „Pompierii militari au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Autocarul transporta 47 de persoane.”

Nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar vehiculul a fost distrus.

Din cauza temperaturilor scăzute, pasagerii au fost preluați de autoritățile locale și transportați la o școală, unde s-au putut încălzi până la sosirea unui alt mijloc de transport.

Iulian Sârbu, primarul orașului Sighișoara: „Așteaptă să fie preluați de un alt autocar care să le ducă la destinație. Sunt în siguranță. Au primit ceai și cafea.”

Primele date arată că focul a izbucnit la motor, dar investigațiile continuă într-un dosar penal pentru distrugere din culpă.

Aurica Mate, purtătorul de cuvânt al IPJ Mureș: „Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.”

Oamenii și-au reluat călătoria după câteva ore.

