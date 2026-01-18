O nouă șansă la viață pentru o tânără bolnavă de cancer. În doar 8 zile, s-au strâns 2,3 milioane de dolari pentru tratament

Stiri Sociale
18-01-2026 | 08:45
Printr-o campanie umanitară desfășurată pe rețelele de socializare, o tânără din județul Suceava a primit o nouă șansă la viață.

autor
Mariana Apostoaie

În doar 8 zile, s-au strâns 2,3 milioane de dolari, bani care o vor ajuta pe Andreea să aibă parte în Statele Unite de tratamentul pentru cancer.

11 ani de luptă cu o boală cruntă

De 11 ani, Andreea luptă cu un sarcom sinovial, o formă agresivă de cancer care se dezvoltă la nivelul țesuturilor moi.

O durere banală la genunchi s-a transformat într-o luptă continuă pentru supraviețuire. Adolescenta și-a petrecut-o în spitale oncologice, printre medici și asistenți. Pe lângă tratament, a avut nevoie și de o operație la plămâni și de amputarea unui picior pentru a rămâne în viață.

umanitara

Andreea Anița: „Viața mea a fost o luptă și, de acum înainte, sper la liniște, la zile simple, pline de sens și recunoștință. Sunt mai puternică acum.”

Veronica Anița, mama Andreei: „În toată Europa nu am găsit niciun tratament, deși noi am fost în Turcia, în 2023 și a făcut chimioterapie. Singura soluție am găsit-o în America, la un spital din New York.”

umanitara

O campanie umanitară impresionantă

În Statele Unite, tânăra va urma o terapie modernă, care folosește celulele imunitare ale pacientului. Tratamentul costă 2,3 milioane de dolari.

umanitara

Pentru a aduna acești bani, un preot din Fălticeni și un polițist din Brașov au creat pe rețelele de socializare o campanie umanitară maraton. În doar 8 zile, cu ajutorul oamenilor din țară și din străinătate, suma necesară s-a strâns.

umanitara

Daniel Ceclan, polițist: „Nu am ezitat să luăm parte la cea mai mare campanie umanitară desfășurată vreodată în România. E o luptă contra timp, o luptă în care noi a trebuit să strângem o sumă imensă de bani, pentru ca Andreea să ajungă la tratament în SUA.”

umanitara

Alexandru Lungu, preot: „Nu mi-aș fi imaginat că într-un timp atât de scurt ar exista posibilitatea ca un munte de bani să fie adunat. Meritul este mult mai puțin al nostru și mult mai mare al Lui Dumnezeu.”

Andreea va pleca, în curând, în Statele Unite, unde va urma tratamentul care îi poate salva viața.

Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

Sursa: Pro TV

Etichete: suceava, cancer, caz umanitar,

Dată publicare: 18-01-2026 08:33

