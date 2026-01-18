Germania şi Uniunea Europeană au ajuns la un acord de principiu privind noua strategie pentru centrale electrice

Stiri externe
18-01-2026 | 08:35
centrala electrică
Shutterstock

Germania a ajuns la un acord de principiu cu Comisia Europeană pentru construirea unor noi centrale electrice, vizând consolidarea securităţii energetice.

autor
Ioana Andreescu

Berlinul intenţionează să lanseze în 2026 licitaţii pentru o capacitate totală de 12 gigawaţi (GW), cu accent pe centrale pe gaze naturale, a anunţat joi Ministerul Economiei.

Autorităţile germane descriu acordul ca fiind un element-cheie pentru asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică, într-o perioadă în care Germania îşi reduce rapid capacităţile pe cărbune şi nucleare, crescând dependenţa de surse regenerabile intermitente.

„Prin aceste licitaţii pe termen scurt punem bazele unei aprovizionări sigure cu energie electrică şi, implicit, ale competitivităţii industriei germane”, a declarat ministrul Economiei, Katherina Reiche.

Licitaţii pentru noi capacităţi şi rolul centralelor pe gaze

Potrivit planului, cea mai mare parte a noii capacităţi, aproximativ 10 GW, va trebui să poată produce electricitate pe perioade îndelungate, pentru a asigura stabilitatea sistemului energetic. Deşi strategia vizează în principal centrale pe gaze, Ministerul Economiei precizează că nu exclude alte tehnologii, atât timp cât acestea pot livra energie în bandă şi pot susţine reţeaua în perioadele de consum ridicat sau de producţie redusă din surse regenerabile.

Citește și
soldati, germania, soldati germani
„Motorul economic” al Europei iese din recesiune după doi ani. Germania revine pe plus, cu investiții în apărare

Un element central al strategiei este tranziţia treptată către hidrogen. Centralele care vor fi construite în cadrul acestui program trebuie să fie capabile să funcţioneze cu hidrogen cel târziu până în 2045, anul în care Germania şi-a propus să atingă neutralitatea climatică.

Autorităţile subliniază că această cerinţă este aliniată obiectivelor climatice pe termen lung ale Uniunii Europene, dar permite utilizarea gazelor naturale ca soluţie de tranziţie în următoarele două decenii.

Aprobarea ajutoarelor de stat şi reacţia companiilor energetice

Cu toate acestea, strategia nu este încă definitivă. Berlinul a precizat că procedurile de aprobare a ajutoarelor de stat nu au fost finalizate şi că planul va trebui să primească undă verde finală din partea Comisiei Europene înainte de a fi pus în aplicare. Acest aspect este esenţial, întrucât schema de sprijin financiar pentru noile centrale trebuie să respecte regulile europene privind concurenţa şi subvenţiile publice.

Marile companii energetice germane urmăresc de mult timp clarificarea cadrului de reglementare. Grupuri precum RWE, Uniper şi EnBW au semnalat că sunt pregătite să investească în noi capacităţi, dar doar în condiţiile în care regulile permit o operare profitabilă pe termen lung.

Directorul general al Uniper, Michael Lewis, a salutat acordul cu Bruxelles-ul, calificându-l drept „un pas urgent şi necesar pentru a face tranziţia energetică din Germania mai eficientă din punct de vedere al costurilor şi mai pragmatică”.

El a subliniat că flexibilitatea în ceea ce priveşte momentul trecerii la hidrogen va permite operatorilor să ia decizii economice realiste.

Ministerul Economiei a mai anunţat că strategia prevede licitaţii suplimentare pentru noi capacităţi în 2027 şi în perioada 2029–2030, toate centralele rezultate urmând să fie disponibile cel târziu în 2031. Acest calendar reflectă presiunea tot mai mare asupra sistemului energetic german, pe măsură ce capacităţile pe cărbune sunt retrase, iar cererea de electricitate este aşteptată să crească odată cu electrificarea industriei, transporturilor şi încălzirii.

Acordul de principiu cu Bruxelles-ul marchează astfel un moment important în politica energetică a Germaniei, indicând o abordare mai flexibilă a tranziţiei energetice, care combină obiectivele climatice cu necesitatea menţinerii securităţii energetice şi a competitivităţii economice.

O fetiță de 5 ani, salvată dintr-un lac înghețat din Craiova. Un cetățean nepalez a sărit în apă și a ținut-o la suprafață

Sursa: News.ro

Etichete: uniunea europeana, germania, centrală electrică,

Dată publicare: 18-01-2026 08:35

Articol recomandat de sport.ro
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Citește și...
Germania pune sub semnul întrebării viitorul UE: „Sfârșitul Uniunii nu mai este un tabu”
Stiri externe
Germania pune sub semnul întrebării viitorul UE: „Sfârșitul Uniunii nu mai este un tabu”

Berlinul se îndoieşte de capacitatea UE de a rezista avansului partidelor naţionaliste şi atacurilor administraţiei Trump.

„Motorul economic” al Europei iese din recesiune după doi ani. Germania revine pe plus, cu investiții în apărare
Stiri Economice
„Motorul economic” al Europei iese din recesiune după doi ani. Germania revine pe plus, cu investiții în apărare

Economia Germaniei a crescut cu 0,2% în 2025, încheind o perioadă de doi ani consecutivi de recesiune, arată datele publicate joi de Oficiul federal de statistică (Destatis), transmit DPA şi Reuters.

Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda
Stiri externe
Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda

Trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să sosească în Groenlanda pentru a contribui la consolidarea securității acestei insule arctice.

Recomandări
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Trump i-a adresat o scrisoare lui Nicuşor Dan
Stiri actuale
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Trump i-a adresat o scrisoare lui Nicuşor Dan

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

26:20

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59