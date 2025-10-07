Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi şi-a dat demisia, la doar câteva zile după ce fusese numit în funcţie

Noul manager interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Radu Constantin Luca, şi-a dat demisia la doar o săptămână după ce a fost numit în funcţie.

Demisia sa a fost confirmată de către preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, dar nu se cunosc deocamdată motivele.

”Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul «Sfânta Maria», Radu Constantin Luca. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea medicală şi administrativă a spitalului decurge fără sincope”, a declarat preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Dezastru la Spitalul ”Sf. Maria” Iași, unde 7 copii au luat bacteria ucigașă

Bacteria Serratia, care a provocat moartea a 7 copii în ultimele săptămâni, a fost depistată și la un bebeluș născut prematur într-un spital din Suceava. Ministrul Sănătății a cerut explicații de la Direcția de Sănătate Publică din județ.

La Iași, cazurile de Serratia nu au fost raportate corect, iar ancheta epidemiologică nu a fost realizată conform normelor legale. Șefa Secției de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale nu a putut arăta când și de unde au fost prelevate teste, după apariția primului caz cu bacteria periculoasă.

Planul de supraveghere și limitare nu precizează câte infecții există și de ce tip, nu are obiective clare pentru depistarea lor și nu prevede verificări regulate pe secții. Mai mult, bacterii periculoase, precum Serratia, nu sunt incluse pe lista agenților patogeni și, practic, personalul ATI nu a avut instrucțiuni clare pentru gestionarea situațiilor de risc.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: "Avizul de funcționare s-a emis ilegal, pentru că nu existau chiuvete pentru spălarea mâinilor personalului medical. În terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienți, pentru aparținători. În planul-cadru de conformare – și acesta este principalul motiv pentru care voi trimite cazul la Parchet – nu este prevăzut niciun obiectiv de remediere și nu se stipulează lipsa chiuvetelor".

Raportul arată și că substanțele care omoară bacteriile nu erau folosite în cantitățile și la concentrațiile indicate de producător.

Cei de la Ministerul Sănătății vorbesc și despre nereguli în numirea șefilor. Doctorița care coordonează secția ATI ar fi fost numită fără respectarea prevederilor legale, spune Alexandru Rogobete, pentru că nu este cadru universitar și, prin urmare, nu ar trebui să conducă o secție clinică.

