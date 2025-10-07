Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi şi-a dat demisia, la doar câteva zile după ce fusese numit în funcţie

Stiri actuale
07-10-2025 | 16:52
spital iasi

Noul manager interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Radu Constantin Luca, şi-a dat demisia la doar o săptămână după ce a fost numit în funcţie.

autor
Mihaela Ivăncică

Demisia sa a fost confirmată de către preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, dar nu se cunosc deocamdată motivele.

”Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul «Sfânta Maria», Radu Constantin Luca. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea medicală şi administrativă a spitalului decurge fără sincope”, a declarat preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Dezastru la Spitalul ”Sf. Maria” Iași, unde 7 copii au luat bacteria ucigașă

Bacteria Serratia, care a provocat moartea a 7 copii în ultimele săptămâni, a fost depistată și la un bebeluș născut prematur într-un spital din Suceava. Ministrul Sănătății a cerut explicații de la Direcția de Sănătate Publică din județ.

La Iași, cazurile de Serratia nu au fost raportate corect, iar ancheta epidemiologică nu a fost realizată conform normelor legale. Șefa Secției de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale nu a putut arăta când și de unde au fost prelevate teste, după apariția primului caz cu bacteria periculoasă.

Citește și
Spital Iași
A apărut o nouă problemă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, după moartea a șapte copii infectați. Ce s-a descoperit

Planul de supraveghere și limitare nu precizează câte infecții există și de ce tip, nu are obiective clare pentru depistarea lor și nu prevede verificări regulate pe secții. Mai mult, bacterii periculoase, precum Serratia, nu sunt incluse pe lista agenților patogeni și, practic, personalul ATI nu a avut instrucțiuni clare pentru gestionarea situațiilor de risc.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: "Avizul de funcționare s-a emis ilegal, pentru că nu existau chiuvete pentru spălarea mâinilor personalului medical. În terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienți, pentru aparținători. În planul-cadru de conformare – și acesta este principalul motiv pentru care voi trimite cazul la Parchet – nu este prevăzut niciun obiectiv de remediere și nu se stipulează lipsa chiuvetelor".

Raportul arată și că substanțele care omoară bacteriile nu erau folosite în cantitățile și la concentrațiile indicate de producător.

Cei de la Ministerul Sănătății vorbesc și despre nereguli în numirea șefilor. Doctorița care coordonează secția ATI ar fi fost numită fără respectarea prevederilor legale, spune Alexandru Rogobete, pentru că nu este cadru universitar și, prin urmare, nu ar trebui să conducă o secție clinică.

Măsuri dispuse de IGSU în contextul avertizărilor meteorologice

Sursa: News.ro

Etichete: iași, spital, decese, Bacterie,

Dată publicare: 07-10-2025 16:52

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
Citește și...
Bacteria Serratia marcescens, depistată pe mâna unei asistente la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Este a doua probă pozitivă
Stiri actuale
Bacteria Serratia marcescens, depistată pe mâna unei asistente la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Este a doua probă pozitivă

Directorul interimar al DSP Iași, dr. Liviu Stafie, a confirmat marți că o a doua probă, prelevată de pe mâna unei asistente de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, a ieșit pozitivă pentru bacteria Serratia marcescens.

A apărut o nouă problemă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, după moartea a șapte copii infectați. Ce s-a descoperit
Stiri Sanatate
A apărut o nouă problemă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, după moartea a șapte copii infectați. Ce s-a descoperit

A fost descoperită o nouă problemă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte copii au fost infectați cu bacteria Serratia, care le-a adus moartea.

Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele
Stiri actuale
Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

Fără unghii lungi și colorate, bijuterii și flori în spitale. Cazul dramatic de la „Sfânta Maria” din Iași, unde mai mulți prunci au murit infectați cu o bacterie periculoasă, întărește regulile de igienă în unitățile sanitare.

Foștii studenți USV Iași au combinat gusturi inedite. Ciocolată cu rozmarin și cimbrișor, vedeta Târgului Recoltei
Stiri Diverse
Foștii studenți USV Iași au combinat gusturi inedite. Ciocolată cu rozmarin și cimbrișor, vedeta Târgului Recoltei

Cei care au ajuns la final de săptămână pe dealul Copoului din Iași s-au răsfățat la un festin. La Târgul Recoltei, foști studenți ai Universității de Științele Vieții, deveniți antreprenori între timp, au adus cele mai gustoase dintre produsele lor.

Reacția unui tânăr din Uganda când a ajuns la moaștele Sf. Parascheva: „Prin Ea, acum e vindecat”
Stiri Sociale
Reacția unui tânăr din Uganda când a ajuns la moaștele Sf. Parascheva: „Prin Ea, acum e vindecat”

La Iași, orașul Sfintei Parascheva, primii credincioși au început deja drumul rugăciunii, deși pelerinajul va începe abia peste câteva zile.

Recomandări
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în cinci județe și București
Stiri actuale
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în cinci județe și București

Alertă în sudul țării. Ciclonul Barbara a ajuns deasupra României. Școlile se închid miercuri în București, Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. Astăzi, după ora 21, Capitala și cinci județe vor intra sub cod roșu de ploi torențiale.

Bacteria Serratia marcescens, depistată pe mâna unei asistente la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Este a doua probă pozitivă
Stiri actuale
Bacteria Serratia marcescens, depistată pe mâna unei asistente la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Este a doua probă pozitivă

Directorul interimar al DSP Iași, dr. Liviu Stafie, a confirmat marți că o a doua probă, prelevată de pe mâna unei asistente de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, a ieșit pozitivă pentru bacteria Serratia marcescens.

PNL nu va vota proiecte PSD care modifică măsurile Guvernului: ”Premierul ne-a explicat că trebuie să respectăm înţelegerea”
Stiri Politice
PNL nu va vota proiecte PSD care modifică măsurile Guvernului: ”Premierul ne-a explicat că trebuie să respectăm înţelegerea”

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat că liberalii nu vor vota, în Senat, cele două proiecte PSD privind eliminarea CASS pentru mame şi veterani, pentru că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 07 Octombrie 2025

48:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28