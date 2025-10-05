Tikhon din Uganda este student la Teologie și a venit la moaștele Sfintei Parascheva: „prin Ea, acum e vindecat”

La Iași, orașul Sfintei Parascheva, primii credincioși au început deja drumul rugăciunii, deși pelerinajul va începe abia peste câteva zile.

Cu flori, lumânări și speranță, oameni veniți din toată țara stau la rând pentru a-i aduce mulțumire Sfintei Parascheva, considerate ocrotitoarea Moldovei. Duminică, curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a fost înconjurată de mii de pelerini, ca într-o binecuvântată îmbrățișare.

Catedrala Mitropoliei era plină de credincioși veniți din toată țara. Elisabeta a venit din Buzău, cu mama și cele două fiice, una botezată Parascheva, în semn de mulțumire.

„Am avut o cumpănă, că nu o să rezist la naștere, și m-am rugat la Sfânta și ne-a ajutat. Și la primul copil, și la al doilea, mai ales la prima”, mărturisește ea.

Un autocar cu peste 60 de credincioși a sosit din Tulcea, însoțiți de preotul din sat.

Femeie: „Ne-am rugat pentru problemele noastre de familie. Sfânta face minuni.”

Daniel Petre, preot Tulcea: „Un moment prielnic, potrivit să ne ducem cu gândul la Dumnezeu, să cerem ajutor și de la Dumnezeu, dar și mijlocire de la Sfânta Parascheva, care ne este atât de dragă și nouă.”

Nu doar românii simt legătura cu Sfânta Parascheva. Tikhon din Uganda este student la Teologie și spune că a trăit o minune după un accident grav la fotbal.

Tikhon Kanakulya, student: „Am fost operat, de aceea am această cicatrice, dar, prin Ea, acum e vindecat.”

Pentru cei care așteaptă la rând, asociațiile și restaurantele din Iași oferă mâncare caldă și băuturi.

Răzvan Noea, președinte ONG: „Vom distribui către pelerini ceaiuri și sandvișuri, facem și noi, la rândul nostru, o faptă bună și un gest caritabil. Distribuim ceaiurile și sandvișurile pe timp de seară.”

Ciprian Mihalcea, președinte asociație: „Vom oferi sarmale și ardei umpluți, ne gândim la peste 1.000 de porții de mâncare. Vom avea și un desert și ceaiuri sau cafea.”

Pelerinajul începe miercuri, atunci când racla cu moaștele Sfintei Parascheva va fi așezată pe baldachinul din fața Mitropoliei.

Femeie: „Cuvioasa ne dă tot ce ne dorim, numai să credem în ea și cu tot sufletul să venim la ea.”

Pr. Lucian Apopei, preot Mitropolia Moldovei și Bucovinei Iași: „Perioada aceasta de început de octombrie o putem numi pelerinajul dinainte de pelerinaj.”

Anul trecut, peste 270.000 de pelerini au trecut pe sub baldachinul cu moaștele Sfintei Parascheva.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













