Tikhon din Uganda este student la Teologie și a venit la moaștele Sfintei Parascheva: „prin Ea, acum e vindecat”

Stiri Sociale
05-10-2025 | 19:40
×
Codul embed a fost copiat

La Iași, orașul Sfintei Parascheva, primii credincioși au început deja drumul rugăciunii, deși pelerinajul va începe abia peste câteva zile.

autor
Mariana Apostoaie

Cu flori, lumânări și speranță, oameni veniți din toată țara stau la rând pentru a-i aduce mulțumire Sfintei Parascheva, considerate ocrotitoarea Moldovei. Duminică, curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a fost înconjurată de mii de pelerini, ca într-o binecuvântată îmbrățișare.

Catedrala Mitropoliei era plină de credincioși veniți din toată țara. Elisabeta a venit din Buzău, cu mama și cele două fiice, una botezată Parascheva, în semn de mulțumire.

„Am avut o cumpănă, că nu o să rezist la naștere, și m-am rugat la Sfânta și ne-a ajutat. Și la primul copil, și la al doilea, mai ales la prima”, mărturisește ea.

Un autocar cu peste 60 de credincioși a sosit din Tulcea, însoțiți de preotul din sat.

Citește și
Sfanta Parascheva
Ce s-a întâmplat cu racla cu moaștele Sfintei Parascheva, după ce 300.000 de oameni au venit în pelerinaj

Femeie: „Ne-am rugat pentru problemele noastre de familie. Sfânta face minuni.”

Daniel Petre, preot Tulcea: „Un moment prielnic, potrivit să ne ducem cu gândul la Dumnezeu, să cerem ajutor și de la Dumnezeu, dar și mijlocire de la Sfânta Parascheva, care ne este atât de dragă și nouă.”

Nu doar românii simt legătura cu Sfânta Parascheva. Tikhon din Uganda este student la Teologie și spune că a trăit o minune după un accident grav la fotbal.

Tikhon Kanakulya, student: „Am fost operat, de aceea am această cicatrice, dar, prin Ea, acum e vindecat.”

Pentru cei care așteaptă la rând, asociațiile și restaurantele din Iași oferă mâncare caldă și băuturi.

Răzvan Noea, președinte ONG: „Vom distribui către pelerini ceaiuri și sandvișuri, facem și noi, la rândul nostru, o faptă bună și un gest caritabil. Distribuim ceaiurile și sandvișurile pe timp de seară.”

Ciprian Mihalcea, președinte asociație: „Vom oferi sarmale și ardei umpluți, ne gândim la peste 1.000 de porții de mâncare. Vom avea și un desert și ceaiuri sau cafea.”

Pelerinajul începe miercuri, atunci când racla cu moaștele Sfintei Parascheva va fi așezată pe baldachinul din fața Mitropoliei.

Femeie: „Cuvioasa ne dă tot ce ne dorim, numai să credem în ea și cu tot sufletul să venim la ea.”

Pr. Lucian Apopei, preot Mitropolia Moldovei și Bucovinei Iași: „Perioada aceasta de început de octombrie o putem numi pelerinajul dinainte de pelerinaj.”

Anul trecut, peste 270.000 de pelerini au trecut pe sub baldachinul cu moaștele Sfintei Parascheva.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, uganda, Sfânta Parascheva,

Dată publicare: 05-10-2025 19:38

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
O femeie de 80 de ani a căzut de la 2 metri, într-un vagon tip cușetă. Voia să ajungă la moaștele Sfintei Parascheva, la Iași
Stiri actuale
O femeie de 80 de ani a căzut de la 2 metri, într-un vagon tip cușetă. Voia să ajungă la moaștele Sfintei Parascheva, la Iași

O femeie de 80 de ani, rănită după ce a căzut dintr-un compartiment cușetă în trenul București-Iași, a fost internată la spital. Mergea la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva.

Ce s-a întâmplat cu racla cu moaștele Sfintei Parascheva, după ce 300.000 de oameni au venit în pelerinaj
Stiri actuale
Ce s-a întâmplat cu racla cu moaștele Sfintei Parascheva, după ce 300.000 de oameni au venit în pelerinaj

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost purtată în procesiune şi reaşezată în Catedrala Mitropolitană, marţi seara, după ce numărul pelerinilor aşezaţi la rând s-a redus considerabil.

Câți bani a reușit să facă o femeie care a reciclat sute de PET-uri de la Pelerinajul Sfintei Parascheva din Iași
Stiri actuale
Câți bani a reușit să facă o femeie care a reciclat sute de PET-uri de la Pelerinajul Sfintei Parascheva din Iași

O femeie din Iași a adunat sute de PET-uri reciclabile de la credincioșii veniți la cel mai mare pelerinaj ortodox din România, cel dedicat Sfintei Parascheva.

Pelerinajul dedicat Cuvioasei Parascheva s-a încheiat oficial. La miezul nopţii, 38.000 de oameni așteptau să ajungă la raclă
Stiri actuale
Pelerinajul dedicat Cuvioasei Parascheva s-a încheiat oficial. La miezul nopţii, 38.000 de oameni așteptau să ajungă la raclă

La Iași, pelerinajul dedicat Cuvioasei Parascheva s-a încheiat oficial, dar credincioșii au continuat să stea la coadă și azi-noapte pentru a se închina lângă raclă.

Peste 35.000 de persoane au mers la Iași ca să se închine Sfintei Parascheva. Oamenii au stat la rând chiar și 20 de ore
Stiri actuale
Peste 35.000 de persoane au mers la Iași ca să se închine Sfintei Parascheva. Oamenii au stat la rând chiar și 20 de ore

Cel mai mare pelerinaj ortodox din România, cel dedicat Sfintei Parascheva de la Iași, a atins, luni, punctul culminant.

Recomandări
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
Stiri actuale
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile

Un nou ciclon ajunge deasupra României și aduce frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. Temperaturile vor coborî mult sub valorile normale pentru începutul lunii octombrie.

De ce Grecia a refuzat în 2022 să îl predea pe Sorin Oprescu și cum încearcă România acum extrădarea. Gestul Polției Române
Stiri Justitie
De ce Grecia a refuzat în 2022 să îl predea pe Sorin Oprescu și cum încearcă România acum extrădarea. Gestul Polției Române

Reținut în Grecia, fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu așteaptă acum în custodia poliției să afle dacă va fi predat autorităților din România.

Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte
Romania, te iubesc!
Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte

Țara proiectelor neterminate, partea I. Șapte miliarde de euro a pierdut până acum România din PNRR, și încă avem potențial să „maximizam” eșecul.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Octombrie 2025

30:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28