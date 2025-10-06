Foștii studenți USV Iași au combinat gusturi inedite. Ciocolată cu rozmarin și cimbrișor, vedeta Târgului Recoltei

06-10-2025 | 07:38
Cei care au ajuns la final de săptămână pe dealul Copoului din Iași s-au răsfățat la un festin. La Târgul Recoltei, foști studenți ai Universității de Științele Vieții, deveniți antreprenori între timp, au adus cele mai gustoase dintre produsele lor.

autor
Mariana Apostoaie

Vizitatorii s-au delectat cu brânzeturi, vinuri sau dulciuri aromatizate cu plante medicinale.

Târgul a fost găzduit pe terenul de sport al universității, încăpător pentru cei 100 de antreprenori. Unul dintre ei a ispitit clienții cu produse cremoase din pește.

Antreprenorii transformă tradiția în gusturi noi

Claudiu Grosu, inginer:Pate de sturion cu rozmarin și o cremă de icre de păstrăv cu ceapă. Sunt produse făcute artizanal.”

Ciocolata fără zahăr, cu rozmarin, cimbrișor sau busuioc, îmbină ingenios aroma din boabele de cacao cu cea a plantelor aromatice.

Citește și
pepeni dabuleni
Pepenii din Dăbuleni vor fi dulci și zemoși până la prima brumă. Explicațiile fermierilor

Elena Pavel, producător:Avem plante medicinale și aromatice crescute la noi în seră, la noi în grădină, avem rozmarinul mărunțit, adăugat împreună cu coacăze.”

Femeie:E foarte frumos organizat. Prețurile, față de anul trecut, sunt mai mari. Față de magazine, cred că e mai bine aici.”

Universitatea sprijină tinerii producători locali

Gerard Jităreanu, rector USV Iași:Absolvenți de-ai noștri, din promoții mai vechi sau mai noi, sunt prezenți aici cu rezultatul muncii lor. Încercăm să contribuim, ca universitate, la creșterea economică a zonei.”

Câțiva dintre studenții de acum au pus la vânzare suc de aronia, plin de minerale și antioxidanți. Iar fructele de aronia îmbogățesc inclusiv carnea și brânzeturile făcute sub marca proprie a universității.

Marius Ciobanu, dir. dep. Tehnologii Alimentare, USV Iași:Am introdus în matrici alimentare cantități de aronia, cunoscând efectele antioxidante, care ne ajută pentru conservabilitate, în zona de alimentație, cât și tehnologie.”

Însă rețetele vechi nu și-au pierdut valoarea. Se vede bine la standurile cu dulciuri.

Bărbat:Arată mai bine decât cele din magazine. Mă bucur că sunt produse autohtone, care sunt de valoare.”

Târgul Recoltelor de Toamnă a ajuns anul acesta la cea de-a treia ediție.

