Foștii studenți USV Iași au combinat gusturi inedite. Ciocolată cu rozmarin și cimbrișor, vedeta Târgului Recoltei
Cei care au ajuns la final de săptămână pe dealul Copoului din Iași s-au răsfățat la un festin. La Târgul Recoltei, foști studenți ai Universității de Științele Vieții, deveniți antreprenori între timp, au adus cele mai gustoase dintre produsele lor.
Vizitatorii s-au delectat cu brânzeturi, vinuri sau dulciuri aromatizate cu plante medicinale.
Târgul a fost găzduit pe terenul de sport al universității, încăpător pentru cei 100 de antreprenori. Unul dintre ei a ispitit clienții cu produse cremoase din pește.
Antreprenorii transformă tradiția în gusturi noi
Claudiu Grosu, inginer: „Pate de sturion cu rozmarin și o cremă de icre de păstrăv cu ceapă. Sunt produse făcute artizanal.”
Ciocolata fără zahăr, cu rozmarin, cimbrișor sau busuioc, îmbină ingenios aroma din boabele de cacao cu cea a plantelor aromatice.
Elena Pavel, producător: „Avem plante medicinale și aromatice crescute la noi în seră, la noi în grădină, avem rozmarinul mărunțit, adăugat împreună cu coacăze.”
Femeie: „E foarte frumos organizat. Prețurile, față de anul trecut, sunt mai mari. Față de magazine, cred că e mai bine aici.”
Universitatea sprijină tinerii producători locali
Gerard Jităreanu, rector USV Iași: „Absolvenți de-ai noștri, din promoții mai vechi sau mai noi, sunt prezenți aici cu rezultatul muncii lor. Încercăm să contribuim, ca universitate, la creșterea economică a zonei.”
Câțiva dintre studenții de acum au pus la vânzare suc de aronia, plin de minerale și antioxidanți. Iar fructele de aronia îmbogățesc inclusiv carnea și brânzeturile făcute sub marca proprie a universității.
Marius Ciobanu, dir. dep. Tehnologii Alimentare, USV Iași: „Am introdus în matrici alimentare cantități de aronia, cunoscând efectele antioxidante, care ne ajută pentru conservabilitate, în zona de alimentație, cât și tehnologie.”
Însă rețetele vechi nu și-au pierdut valoarea. Se vede bine la standurile cu dulciuri.
Bărbat: „Arată mai bine decât cele din magazine. Mă bucur că sunt produse autohtone, care sunt de valoare.”
Târgul Recoltelor de Toamnă a ajuns anul acesta la cea de-a treia ediție.
06-10-2025 07:30