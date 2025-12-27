Momentul în care doi hoți din SUA scot cu forța un bancomat dintr-un magazin, cu o mașină. L-au pierdut apoi într-un șanț

Stiri externe
27-12-2025 | 08:17
Doi indivizi din Statele Unite au plecat la furat, însă nu au avut noroc. Au vrut să jefuiască un bancomat aflat în interiorul unui magazin din Texas. Așa că s-au apucat de treabă.

autor
Știrile PRO TV

Unul dintre hoți a spart un geam și a intrat în clădire. Apoi, a legat de aparat un cablu metalic, ce era prins de o mașină furată.

Șoferul a demarat și a scos bancomatul, provocând distrugeri importante.

Doar că, în goana lor, suspecții au pierdut aparatul într-un șanț, cu seiful intact. Așa că au abandonat autoturismul și au dispărut.

Poliția este acum pe urmele lor.

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, hoți, jaf, bancomat,

Dată publicare: 27-12-2025 08:17

