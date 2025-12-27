Infern pe o autostradă înzăpezită din Japonia, după un accident în lanț între 50 de mașini. Un mort și 26 de răniți. VIDEO

27-12-2025 | 08:58
accident japonia
Captură X

Un grav accident în condiții de ninsoare a dus la moartea unei persoane și rănirea altor 26 pe o autostradă din Japonia, vineri seara, în contextul începerii sezonului sărbătorilor de sfârșit de an.

Aura Trif

Poliția rutieră din prefectura Gunma a declarat sâmbătă că tamponarea în lanț de pe Autostrada Kan-etsu a început cu o coliziune între două camioane în orașul Minakami, la aproximativ 160 de kilometri nord-vest de Tokyo, potrivit AP.

O femeie în vârstă de 77 de ani din Tokyo a murit, au precizat autoritățile. Dintre cei 26 de răniți, cinci se aflau în stare gravă.

Incendiul puternic, stins după 7 ore

Coliziunea dintre camioane a blocat porțiuni ale autostrăzii, iar mașinile care veneau din spate nu au reușit să frâneze pe suprafața acoperită de zăpadă. Poliția a transmis că peste 50 de vehicule au fost implicate în accident.

La capătul tamponării, a izbucnit un incendiu care s-a extins la mai mult de o duzină de vehicule, unele fiind complet distruse. Nimeni nu a fost rănit în urma incendiului, care a fost stins după aproximativ șapte ore, conform poliției.

Un avertisment de ninsoare puternică era în vigoare vineri seara, când mulți japonezi au început sărbătorile de sfârșit de an și Anul Nou.

Unele porțiuni ale autostrăzii au rămas închise pentru investigațiile poliției, precum și pentru îndepărtarea și curățarea vehiculelor avariate.

Sursa: Associated Press

