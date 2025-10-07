Bacteria Serratia marcescens, depistată pe mâna unei asistente la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Este a doua probă pozitivă

Directorul interimar al DSP Iași, dr. Liviu Stafie, a confirmat marți că o a doua probă, prelevată de pe mâna unei asistente de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, a ieșit pozitivă pentru bacteria Serratia marcescens.

Potrivit acestuia, de la terapia intensivă din corpul A al Spitalului pentru copii "Sf Maria" din Iaşi au fost prelevate sute de probe din instalaţiile de aer, suprafeţe, reţele de scurgere, mâinile personalului, după depistarea focarului cu bacteria Serratia marcescens, însă până acum doar două dintre acestea s-au pozitivat.



"Avem două pozitivări. Una în scurgerea unei chiuvete şi alta în proba de pe mâna unei asistente", a declarat presei dr Liviu Stafie.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, directorul interimar al DSP Iaşi a prezentat modul în care instituţia pe care o conduce a acţionat în cazul focarului de infecţii nosocomiale de la Spitalul de Copii "Sfânta Maria", precizând că raportul final al Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii va fi transmis direct Parchetului, ancheta fiind în desfăşurare.

Dr Liviu Stafie a subliniat că, potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1101/2016, Spitalul pentru copii "Sf Maria" este responsabil de gestionarea focarelor interne, DSP intervenind doar la cererea unităţii medicale.

Chiuvete lipsă în salonul ATI

Conform declaraţiilor sale, lipsa chiuvetelor din saloanele terapiei intensive din corpul A al Spitalului "Sf. Maria" contravine Ordinului nr. 1500 privind dotarea spaţiilor ATI.

"Legal, Ordinul 1500 spune clar că trebuie chiuvete în fiecare spaţiu. Nu ştiu ce înseamnă asta, poate şi în vestiar. (...) Acolo, ţinând în cont de limitarea de spaţiu, chiuveta a fost montată în grupul sanitar. Trebuia spus, ca plan de conformare, adăugarea de noi chiuvete. Spaţiul nu a permis", a declarat directorul DSP Iaşi.

Conform sursei citate, la Spitalul "Sf Maria" au fost impuse o serie de măsuri care vizează, printre altele, revizuirea planului de autocontrol şi a fişelor epidemiologice, monitorizarea permanentă a florei microbiene, raportarea imediată a oricărui focar, inclusiv în weekend.

Scandalul de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a izbucnit după ce șase copii au murit acolo, infectați cu bacteria Serratia. Al șaptelea deces a fost al unui copil transferat la București. Era pozitiv pentru bacteria periculoasă când a fost adus în Capitală și, chiar dacă testul a ieșit negativ după trei zile, medicii nu au reușit să îl salveze.

