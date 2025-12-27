Teamă şi confuzie într-un sat nigerian lovit de un atac american. Localnicii spun că nu există un istoric al ISIS în zonă

AFP

La o zi după ce o parte dintr-o rachetă lansată de Statele Unite a lovit satul lor, căzând la doar câţiva metri de singura unitate medicală, locuitorii din Jabo, din nord-vestul Nigeriei, se află într-o stare de şoc şi confuzie, relatează CNN. 

Ioana Andreescu

Suleiman Kagara, un locuitor al acestei comunităţi agricole liniştite şi predominant musulmane din districtul Tambuwal, statul Sokoto, a declarat pentru CNN că a auzit o explozie puternică şi a văzut flăcări în timp ce un proiectil a trecut pe deasupra satului, în jurul orei 22:00, joi.

La scurt timp după aceea, acesta s-a prăbuşit, explodând la impactul cu solul şi determinându-i pe săteni să fugă îngroziţi.

„Nu am putut dormi noaptea trecută”, a spus Kagara, adăugând: „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”.

Explozia care a semănat panică într-o comunitate paşnică

Kagara nu şi-a dat seama atunci, dar ceea ce a văzut făcea parte dintr-un atac american pe care preşedintele Donald Trump îl va descrie ulterior drept un „cadou de Crăciun” pentru terorişti.

La scurt timp după impactul din Jabo, Trump a declarat joi că SUA au desfăşurat un „atac puternic şi mortal” împotriva militanţilor ISIS din regiune, pe care i-a acuzat că „vizează şi ucid cu brutalitate, în principal, creştini nevinovaţi, la niveluri nemaiîntâlnite de mulţi ani, chiar secole”.

Potrivit Comandamentului SUA pentru Africa (AFRICOM), operaţiunea a neutralizat mai mulţi militanţi ISIS.

Însă explicaţia lui Trump i-a lăsat pe Kagara şi pe alţi locuitori ai satului nedumeriţi.

Deşi părţi din statul Sokoto se confruntă cu banditism, răpiri şi atacuri ale unor grupări armate, inclusiv Lakurawa — pe care Nigeria o clasifică drept organizaţie teroristă din cauza presupuselor legături cu Statul Islamic — localnicii spun că Jabo nu este cunoscut ca zonă de activitate teroristă şi că creştinii locali coexistă paşnic cu majoritatea musulmană.

„În Jabo, îi vedem pe creştini ca pe fraţii noştri. Nu avem conflicte religioase, aşa că nu ne aşteptam la asta”, a spus el.

Bashar Isah Jabo, deputat care reprezintă Tambuwal în Parlamentul statului, a descris satul pentru CNN drept „o comunitate paşnică”, care „nu are un istoric cunoscut al prezenţei ISIS, Lakurawa sau a altor grupări teroriste care să opereze în zonă”.

El a precizat că proiectilul a lovit un câmp „la aproximativ 500 de metri” de un centru medical primar din Jabo şi că, deşi nu au existat victime, incidentul „a provocat teamă şi panică în comunitate”.

Reacţiile autorităţilor şi contextul de securitate din Nigeria

Ulterior, Ministerul Informaţiilor din Nigeria a declarat că guvernul, în colaborare cu SUA, a desfăşurat „cu succes operaţiuni de lovituri de precizie” care au vizat ascunzători ale ISIS din pădurile districtului Tangaza, în statul Sokoto.

Totuşi, ministerul a menţionat că „în cursul operaţiunii, resturi provenite din muniţia utilizată au căzut în Jabo” şi într-o altă zonă din statul Kwara, din centrul nordic al ţării, subliniind însă că nu au existat victime civile.

Operaţiunea din Nigeria urmează unor afirmaţii repetate ale lui Trump privind o ameninţare semnificativă la adresa creştinilor din ţară, preşedintele ordonând Pentagonului, luna trecută, să se pregătească pentru o posibilă acţiune militară.

Ministrul nigerian de Externe, Yusuf Tuggar, a declarat vineri pentru CNN că a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio înainte de atac şi că preşedintele Nigeriei, Bola Tinubu, a dat „undă verde” operaţiunii.

Totuşi, Tuggar a spus că această operaţiune nu a avut o motivaţie religioasă, ci a vizat siguranţa civililor nevinovaţi din întreaga regiune.

Analiştii afirmă că religia este doar unul dintre multiplele motive care stau la baza problemelor persistente de securitate cu care se confruntă Nigeria de mulţi ani. Conflictele apar şi din rivalităţi comunitare şi etnice, precum şi din tensiunile dintre fermieri şi păstori, legate de resursele limitate de pământ şi apă.

Nnamdi Obasi, consilier principal la International Crisis Group, a declarat că, deşi loviturile aeriene americane ar putea slăbi unele grupări armate şi marchează o escaladare semnificativă a unei ofensive cu care armata nigeriană, suprasolicitată, se luptă de ani de zile, „este puţin probabil ca acestea să oprească violenţa multifactorială din diferite părţi ale ţării, determinată în mare măsură de eşecurile guvernării”.

Impozitele pe locuințe vor exploda în 2026. Unii proprietari vor plăti și de două, trei ori mai mult

Donald Trump respinge ironic recunoașterea Somalilandului de către SUA: „Chiar există oameni care ştiu ce este?”

