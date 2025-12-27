Jumătate de țară, sub cod galben de vânt puternic până duminică. La munte va ninge viscolit

Un număr de 23 de judeţe se vor afla, sâmbătă, sub atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei şi pe litoral cu viteze de 50...70 km/h. În Carpaţii Meridionali şi de Curbură vor fi rafale de 70...80 km/h, iar în zona înaltă de 90....120 km/h, viscolind zăpada depusă.

Până la ora 16:00, Codul galben vizează integral judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Vrancea şi Mehedinţi şi, parţial, Constanţa, Tulcea, Caraş-Severin, Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu, Vâlcea, Braşov, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Covasna, Buzău, Bacău, Neamţ şi Suceava.

Sâmbătă după-amiaza, Codul galben de vânt se va restrânge şi va viza judeţele Mehedinţi, Suceava şi Botoşani, integral, şi, Harghita, Neamţ, Bacău, Covasna, Vrancea, Buzău, Prahova, Braşov, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Gorj şi Caraş Severin, parţial.

Până duminică la ora 2:00, vântul va avea intensificări în nordul Moldovei şi în vestul Olteniei cu viteze de 50...70 km/h. În Carpaţii Meridionali şi Orientali vântul va prezenta intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90...110 km/h, viscolind zăpada depusă.

