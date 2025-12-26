Rețeaua feroviară din China a depășit 50.000 de km după inaugurarea unei noi stații. Diferența față de România

Rețeaua feroviară de mare viteză din China a depăşit 50.000 de kilometri de cale ferată operaţională odată cu deschiderea unei noi linii vineri, scrie AFP. Comparativ, România are o cale ferată de 19.629 de kilometri.

Noua linie leagă Xi'an, faimos pentru Armata sa de Teracotă, de Yan'an, a relatat CCTV. Ambele oraşe sunt situate în provincia Shaanxi din nordul Chinei.

Reţeaua feroviară din China s-a extins cu aproximativ o treime (32%) din 2020, a declarat compania de stat China Railway într-un comunicat difuzat vineri.

Linia Xi'an-Yan'an este proiectată pentru trenuri capabile să atingă viteze de până la 350 km/h, iar traseul de 299 de kilometri poate fi finalizat în 68 de minute, potrivit CCTV.

China finanţează, de asemenea, proiecte feroviare în străinătate, ca parte a iniţiativei sale "Belt and Road", care sprijină proiecte de infrastructură la nivel global.

