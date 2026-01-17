Proteste masive la Copenhaga împotriva planurilor lui Trump pentru Groenlanda: „Make America Go Away”

17-01-2026 | 16:14
Copenhaga

Mii de manifestanţi s-au adunat sâmbătă la Copenhaga, în Danemarca, pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a pune mâna pe Groenlanda, relatează AFP.

 

Vlad Dobrea

Manifestanţi purtând steaguri groenlandeze şi daneze au format o maree rouşu-albă, culorile steagurilor, în Piaţa Primăriei, sub un cer gri, învăluit în ceaţă.

Ei au scandat numele Groenlandei în groenlandeză, ”Kalaallit Nunaat!”, au constatat jurnalişti AFP.

Ei agitau pancarte cu mesaje ca ”Make America Go Away” - o deturnare a sloganului ”Make America Great Again” (MAGA).

”SUA au deja prea multă gheaţă” (”USA already has too much ice”), scria pe altele.

Alte manifestaţii sunt prevăzute în această ţară scandinavă, la Aarhus (centru), Aalborg (nord) şi Odense (sud), la iniţiativa mai multor organizaţii groenlandeze.

”DANEMARCA NU POATE APĂRA GROENLANDA”

”Este important pentru mine să particip, pentru că este vorba în mod fundamental de dreptul poporului groenlandez la autodeterminare. Nu putem fi intimidaţi de un stat, de un aliat. Este o problemă de drept internaţional”, a declarat AFP o angajată a ONG-ului Action Aid Danemark, Kirsten Hjoernholm, în vârstă de 52 de ani, la Copenhaga.

Organizatoriii Uagut - mişcarea cetăţenească ”Nu atingeţi Groenlanda” în inuită, o coaliţie de asociaţii locale grornlandeze - vor să profite de prezenţa unei delegaţii a Congresului Statelor Unite la Copenhaga pentru a-şi face auzită vocea.

Donald Trump evocă, de la întoarcerea sa la putere, în urmă cu aproape un an, preluarea controlului acestei insule arctice uriaşe care face parte din Danemarca, o insulă strategică, dar puţin populată.

El a dat asigurări că o va dobândi ”într-un fel sau altul”, pentru a contracara, susţine el, o înaintare a Rusiei şi Chinei în Arctica.

Vineri seara, consilierul său apropiat Stephen Miller a reafirmat poziţia americană cu privire la acest teritoriu.

”Groenlanda este mare cât un sfert din America. Danemarca, cu tot respectul, este o ţară mică, cu o economie mică şi o armată mică. Ea nu poate apăra Groenlanda”, a declarat el la Fox News.

La Copenhaga, 11 membri ai Congresului american şi-au afişat, din contră, susţinerea, în ultima zi a unei vizite în care s-au întâlnit cu premierul danez, Mette Frederiksen, şeful Guvernului gornlandez, Jens-Frederik Nielsen, şefi de întreprinderi şi reprezentanţi ai Parlamentului danez.

Senatorul democrat Chris Coons, care conduce delegaţia, a salutat sâmbătă, în faţa presei, ”225 de ani” de alianţă cu regatul Danemarcei.

El a dat asigurări că ”nu există o ameninţare imediată la adresa Groenlandei”.

”Însă noi împărtăşim îngrijorările reale cu privire la securita în Arctica, în viitor, pe măsură ce clima se schimbă, banchiza se topeşte, iar rutele maritime evoluează”, a declarat el.

El a îndemnat la ”examinarea unor mijloace în vederea unor investiţii mai bune în securitatea arctică”.

Manifestaţiile de sâmbătă intervin la trei zile după o reuniune, la Washington, unde autorităţile daneze au constatat că este imposibil să de înţeleagă, imediat, cu liderii americani asupra viitorului teritoriului autonom.

După ce mai mulţi lideri europeni şi-au afişat susţinerea faţă de Danemarca - un membru fondator al NATO -, preşedintele american a ameninat vineri cu taxe vamale ţările care nu-i susţin planul de anexarea a Groenlandei.

”PRESIUNI”

”Evenimente recente au supus Groenlanda şi pe groenlandezi, atât în Groenlanda, cât şi în Danemarca, unor presiuni”, a constatat, într-o declaraţie transmisă AFP, preşdinta mişcării Uagut, Julie Rademacher.

”Atunci când tensiunile cresc, iar oamenii sunt în stare de alertă, riscăm să creăm mai multe probleme decât soluţii”, subliniază ea.

Un apel la manifestaţi la Nuuk, sâmbătă, a fost de asemenea lansat.

Pe pagina Facebook a evenimentului, 800 de persoane şi-au anunţat intenţia de a participa, într-un terroriu cu 57.000 de locuitori.

Potrivit unui ultim sondaj publicat în ianuarie, 85% dintre groenlandezi se opun anexării de către Statele Unite.

Doar 6% sunt în favoare.

Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia - cărora li s-au alăturat Olanda, Finlanda, Slovebia şi Regatul Unit - au anunţat săptămâna aceasta că trimit persoanl militar într-o misiune de recunoaştere, în cadrul unui exerciţiu danez - ”Arctic Endurance” -, organizat împreună cu aliaţi din NATO.

Statele Unite au fost invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda, a declarat AFP vineri seara comandantul Comandamentului arctic danez, generalul Søren Andersen.

Ele a dat asigurări că aceste manevre militare de desfăşoară împotriva Rusiei.

Sursa: News.ro

Etichete: danemarca, copenhaga, manifestatii, groenlanda,

