România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive

România ar putea începe curând, alături de Ucraina, producţia de drone defensive pentru uz intern şi pentru aliaţii din UE şi NATO, a spus ministrul de Externe Oana Ţoiu pentru Reuters.

Ministrul Oana Ţoiu a declarat pentru Reuters că discuţiile cu Ucraina pentru producerea comună de drone au început înainte de o serie de incursiuni în spaţiul aerian pe care regiunea le-a atribuit Rusiei în ultimele săptămâni, scrie News.ro.

„Considerăm că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce priveşte apărarea aeriană. Aşadar, ceea ce facem în această direcţie este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu, cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a explicat şefa diplomaţiei române.

„Credem în capacitatea noastră de a transforma rapid acest lucru în realitate”, a declarat ea în marja reuniunii anuale a liderilor mondiali la Adunarea Generală a ONU, care s-a încheiat luni.

Drone rusești în NATO

Tensiunile cu Moscova au crescut în ultimele săptămâni, Estonia acuzând Rusia că a trimis avioane de luptă în spaţiul său aerian, iar avioanele NATO au doborât drone deasupra Poloniei. România a declarat, de asemenea, că avioanele sale au fost pe punctul de a doborî o dronă care a intrat în spaţiul său aerian.

Rusia susţine că nu a vizat niciodată ţările UE sau NATO şi că nu are intenţia de a face acest lucru în viitor.

Declaraţiile ministrului român de externe despre producţia comună de drone vin în contextul în care Ucraina a decis să relaxeze restricţiile privind exportul armelor sale, pe care le-a folosit şi perfecţionat pe câmpul de luptă împotriva Rusiei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat aceste arme în discursul său din faţa Adunării Generale a ONU, săptămâna trecută, în efortul de a consolida sprijinul aliaţilor şi de a arăta că susţinerea relaţiilor strânse cu Kievul este reciprocă, notează Reuters.

UE vrea un „zid de drone” împotriva Rusiei

În plus, Uniunea Europeană a susţinut ideea creării unui „zid de drone” pentru a proteja regiunea.

Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu menţiona şi el în urmă cu două săptămâni că există posibilitatea construirii de drone ucrainene în România. „Am fost acum două-trei săptămâni în Ucraina şi am avut discuţii acolo. Am vizitat trei fabrici de drone. Am avut discuţii cu ministrul apărării şi am arătat disponibilitatea noastră de a construi drone ucrainene în România. Acest gen de proiect este eligibil pe SAFE. În perioada următoare, e posibil chiar mâine sau în următoarele zile să avem prima videoconferenţă de follow-up cu ucrainenii pentru a începe să ducem înainte această procedură, trebuie să ne mişcăm foarte repede până la anul în mai să încheiem un contract pentru producţia de astfel de drone”, a precizat ministrul apărării într-o intervenţie la Digi24 în data de 14 septembrie.

„România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE, după cum se ştie, România va adopta proiecte care ţin, în primul rând, de apărarea naţională şi, în al doilea rând, evident, de garanţiile de securitate la nivel regional, mai ales în ceea ce priveşte Ucraina”, a declarat săptămâna trecută consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, întrebat despre un eventual parteneriat cu Ucraina pentru producerea de drone.

România va avea la dispoziţie 16,6 miliarde de euro în cadrul programului european SAFE, care, potrivit prim-ministrului Ilie Bolojan, va asigura achiziţii militare în valoare de 1% din PIB timp de cinci ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













