Ambasada Rusiei în România, despre incidentul cu drona: O provocare intenţionată a regimului de la Kiev

Stiri actuale
15-09-2025 | 09:59
drona tulcea

Ambasada Rusiei în România susţine că incidentul cu drona intrată în spaţiul aerian românesc este „o provocare intenţionată a regimului de la Kiev”.

autor
Mihaela Ivăncică

În legătură cu convocarea ambasadorului Rusiei la MAE, Ambasada Rusiei precizează că protestul părţii române, care l-a convocat la MAE pe ambasadorul rus la Bucureşti, „a fost respins ca fiind nefondat şi nejustificat”, având în vedere „lipsa unei confirmări obiective a provenienţei ruseşti a aparatului zburător”.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spaţiul aerian al ţării şi s-a grăbit să anunţe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite „protestul ferm” al autorităţilor române”, a precizat Ambasada Rusiei într-un comunicat de presă.

Sursa citată a menţionat că, în cursul discuţiei, „niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei care ar fi pătruns în spaţiul aerian român nu a primit un răspuns concret şi convingător”.

Moscova respinge protestul Bucureștiului

„Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienţei naţionale a aparatului zburător, protestul părţii române a fost respins ca fiind nefondat şi nejustificat”, menţionează comunicatul.

Citește și
Radosław Sikorski
Ministru polonez: „Dronele rusești erau nefuncționale, Rusia ne-a testat fără a declanșa un război”

Potrivit aceleiaşi surse, ambasadorul a subliniat că „toate circumstanţele” indică faptul că, „în realitate, a avut loc o provocare intenţionată a regimului de la Kiev, care, temându-se de un eşec militar inevitabil şi de răspunderea pentru crimele comise atât împotriva poporului rus, cât şi a celui ucrainean, încearcă disperat, prin orice mijloace, să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federaţiei Ruse”.

Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, romania, drona,

Dată publicare: 15-09-2025 09:59

Articol recomandat de sport.ro
Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor
Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor
Citește și...
Ucraina anunță câștiguri în nordul regiunii Sumî. Rusia încearcă să consolideze linia frontului
Stiri externe
Ucraina anunță câștiguri în nordul regiunii Sumî. Rusia încearcă să consolideze linia frontului

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, duminică seară, că forţele ucrainene au avansat în sectoarele de frontieră din nordul regiunii Sumî, o zonă în care trupele ruse încearcă de luni de zile să-şi consolideze poziţiile.

Ministru polonez: „Dronele rusești erau nefuncționale, Rusia ne-a testat fără a declanșa un război”
Stiri externe
Ministru polonez: „Dronele rusești erau nefuncționale, Rusia ne-a testat fără a declanșa un război”

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru The Guardian că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez a fost o încercare a Kremlinului de a testa reacțiile NATO fără a provoca o reacție pe scară largă.

Majoritatea germanilor se tem că Rusia va ataca NATO. Datele îngrijorătoare ale unui sondaj
Stiri externe
Majoritatea germanilor se tem că Rusia va ataca NATO. Datele îngrijorătoare ale unui sondaj

Majoritatea germanilor sunt îngrijoraţi de un potenţial atac al Rusiei asupra unei ţări NATO, după recenta pătrundere a unor drone în spaţiul aerian polonez, arată un sondaj publicat duminică şi citat de dpa.

 

Rusia a folosit noua rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad: ”Ținta a fost distrusă!”
Stiri externe
Rusia a folosit noua rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad: ”Ținta a fost distrusă!”

Rusia a lansat racheta de croazieră hipersonică Zircon către o ţintă din Marea Barents în timpul exerciţiilor militare Zapad, a anunţat duminică Ministerul rus al Apărării, relatează Interfax, potrivit News.ro.

VIDEO. Ucraina a lovit unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia
Stiri externe
VIDEO. Ucraina a lovit unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia

O dronă ucraineană s-a prăbuşit sâmbătă peste unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia, provocând un incendiu, a anunţat un oficial rus. 

Recomandări
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor
Romania, te iubesc!
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor

După ei, potopul, partea a II-a. Avem hărți. Avem bugete. Teoretic avem și soluții. Dar când vin apele, realitatea e mereu aceeași.

Moțiune simplă în Senat, împotriva ministrului Educației. Daniel David a anunțat că demisionează dacă aceasta trece
Stiri Politice
Moțiune simplă în Senat, împotriva ministrului Educației. Daniel David a anunțat că demisionează dacă aceasta trece

Plenul Senatului va dezbate şi vota luni moţiunea simplă prin care sunt criticate politicile Guvernului în domeniul educaţiei, informează site-ul forului legislativ. Ministrul Daniel David a anunțat că va demisiona dacă moțiunea trece. 

Emmy 2025. Owen Cooper, din „Adolescence”, a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy
Stiri Mondene
Emmy 2025. Owen Cooper, din „Adolescence”, a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy

Owen Cooper, vedeta serialului britanic Adolescence, a intrat în istorie devenind cel mai tânăr actor care a câștigat un premiu Emmy. El a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28