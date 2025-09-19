Estonia a cerut activarea Articolului 4 al NATO după incursiunea avioanelor militare rusești

Estonia va solicita NATO să activeze Articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi, în urma incursiunii a trei avioane ruseşti în spaţiul său aerian, relatează AFP.

"O astfel de încălcare este total inacceptabilă. Guvernul estonian a decis să solicite consultări în temeiul articolului 4 al NATO", a scris premierul estonian Kristen Michal pe X.

This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace. NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee. Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations. September 19, 2025

Articolul 4 al Tratalului Nord-Atlantic prevede că „părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți.”

Trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au încălcat vineri spaţiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, în timp ce avioane F-35 din misiunea NATO de poliţie aeriană desfăşurată în această ţară baltică "au răspuns incidentului", potrivit autorităţilor estone, notează agenţiile Reuters şi EFE.

Noua pătrundere a unor avioane militare ruseşti în spaţiul aerian al unei ţări NATO survine acum în contextul tensiunii crescute pe flancul estic al Alianţei după ce drone ruseşti au fost doborâte săptămâna trecută deasupra Poloniei.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, între 19 şi 21 de drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian polonez, în ceea ce responsabili polonezi, ucraineni şi occidentali au descris ca fiind o provocare deliberată. Polonia şi aliaţi din NATO care au avioane de luptă desfăşurate în această ţară au interceptat dronele ruseşti cu avioane F-16 şi F-35.

La fel ca Estonia, și Polonia a activat atunci Articolul 4.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













