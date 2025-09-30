NATO și UE colaborează la zidul european de drone și scuturi antiaeriene, pentru a răspunde provocărilor Rusiei

UE pregătește un plan comun de securitate. Liderii europeni se reunesc la Copenhaga pentru a decide cum să accelereze apărarea continentului.

Întâlnirea are loc într-un moment în care războiul din Ucraina și incidentele cu drone arată cât de vulnerabilă este Europa. La discuții va participa și președintele României, Nicușor Dan.

La Bruxelles s-a dat semnalul unei noi etape. NATO, Comisia Europeană și statele membre trebuie să lucreze împreună pentru un plan comun de securitate. Înaintea reuniunii Consiliului European de la Copenhaga, Comisia a trimis statelor membre un document cu proiecte-cheie. Printre ele: zidul european de drone – o rețea de sisteme pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea dronelor.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Am văzut în ultimele săptămâni ce s-a întâmplat cu dronele în Polonia, cu MiG-31 în Estonia. Încă evaluăm dacă este intenționat sau nu. Dar chiar dacă nu este intenționat, este iresponsabil și inacceptabil. Deci trebuie să ne protejăm cerul. Astfel, inițiativa zidului de drone este oportună și necesară, pentru că nu putem cheltui milioane de euro sau dolari pe rachete pentru a doborî drone care costă doar câteva mii de dolari. Avem nevoie de zidul de drone.”

Marea Neagră și Marea Baltică, prioritățile noului plan de apărare

Pe lângă acest proiect, Bruxelles-ul propune un sistem de supraveghere a flancului estic. Acesta va detecta amenințările hibride și incursiunile cu drone și va fi complementar inițiativei NATO „Santinela Estică”.

Accentul cade inclusiv pe securitatea Mării Baltice și a Mării Negre. Comisia mai propune două scuturi: unul antiaerian și altul spațial. Ar trebui ca întregul plan să fie gata până în primăvara lui 2026.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Europa trebuie să ofere un răspuns puternic și unit incursiunilor de drone ale Rusiei la granițele noastre. O industrie europeană de apărare consolidată, rezilientă și inovatoare este cheia. Industria trebuie să livreze rapid și la scară mare. Este absolut esențial. Și să producă echipamente militare de ultimă generație.”

Miercuri și joi, liderii europeni vor discuta cum să accelereze înarmarea statelor membre, dar vor stabili și finanțarea. Până acum, avem mai multe programe din fonduri europene care însumează peste 155 de miliarde de euro. Șefii de stat și de guvern vor analiza și sprijinul pentru Ucraina.

Corespondent Știrile ProTV: „La Copenhaga, sunt așteptați peste 40 de lideri europeni. După recentele incidente cu drone, Danemarca a cerut sprijin pentru securitate, iar mai multe state au răspuns. Suedia a trimis sisteme antidronă, Germania – trupe și tehnică specializată, iar NATO a mobilizat fregata FGS Hamburg, echipată cu elicoptere și armament modern, ancorată în port pe toată durata summitului. La rândul său, Marea Britanie a trimis forțe suplimentare.”

