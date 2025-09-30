NATO și UE colaborează la zidul european de drone și scuturi antiaeriene, pentru a răspunde provocărilor Rusiei

Stiri externe
30-09-2025 | 20:24
×
Codul embed a fost copiat

UE pregătește un plan comun de securitate. Liderii europeni se reunesc la Copenhaga pentru a decide cum să accelereze apărarea continentului.

autor
Camelia Donțu

Întâlnirea are loc într-un moment în care războiul din Ucraina și incidentele cu drone arată cât de vulnerabilă este Europa. La discuții va participa și președintele României, Nicușor Dan.

La Bruxelles s-a dat semnalul unei noi etape. NATO, Comisia Europeană și statele membre trebuie să lucreze împreună pentru un plan comun de securitate. Înaintea reuniunii Consiliului European de la Copenhaga, Comisia a trimis statelor membre un document cu proiecte-cheie. Printre ele: zidul european de drone – o rețea de sisteme pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea dronelor.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Am văzut în ultimele săptămâni ce s-a întâmplat cu dronele în Polonia, cu MiG-31 în Estonia. Încă evaluăm dacă este intenționat sau nu. Dar chiar dacă nu este intenționat, este iresponsabil și inacceptabil. Deci trebuie să ne protejăm cerul. Astfel, inițiativa zidului de drone este oportună și necesară, pentru că nu putem cheltui milioane de euro sau dolari pe rachete pentru a doborî drone care costă doar câteva mii de dolari. Avem nevoie de zidul de drone.”

Marea Neagră și Marea Baltică, prioritățile noului plan de apărare

Pe lângă acest proiect, Bruxelles-ul propune un sistem de supraveghere a flancului estic. Acesta va detecta amenințările hibride și incursiunile cu drone și va fi complementar inițiativei NATO „Santinela Estică”.

Citește și
drone
Reuters: România va produce drone împreună cu Ucraina. Vor trece 7 ani pentru a-și întări apărarea antiaeriană

Accentul cade inclusiv pe securitatea Mării Baltice și a Mării Negre. Comisia mai propune două scuturi: unul antiaerian și altul spațial. Ar trebui ca întregul plan să fie gata până în primăvara lui 2026.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Europa trebuie să ofere un răspuns puternic și unit incursiunilor de drone ale Rusiei la granițele noastre. O industrie europeană de apărare consolidată, rezilientă și inovatoare este cheia. Industria trebuie să livreze rapid și la scară mare. Este absolut esențial. Și să producă echipamente militare de ultimă generație.”

Miercuri și joi, liderii europeni vor discuta cum să accelereze înarmarea statelor membre, dar vor stabili și finanțarea. Până acum, avem mai multe programe din fonduri europene care însumează peste 155 de miliarde de euro. Șefii de stat și de guvern vor analiza și sprijinul pentru Ucraina.

Corespondent Știrile ProTV: „La Copenhaga, sunt așteptați peste 40 de lideri europeni. După recentele incidente cu drone, Danemarca a cerut sprijin pentru securitate, iar mai multe state au răspuns. Suedia a trimis sisteme antidronă, Germania – trupe și tehnică specializată, iar NATO a mobilizat fregata FGS Hamburg, echipată cu elicoptere și armament modern, ancorată în port pe toată durata summitului. La rândul său, Marea Britanie a trimis forțe suplimentare.”

Viscol puternic la munte. Utilajele de deszăpezire nu făceau față condițiilor. Circulația a fost închisă pe Transalpina

Sursa: Pro TV

Etichete: NATO, uniunea europeana, nicusor dan, aparare, mark rutte,

Dată publicare: 30-09-2025 20:24

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
Reuters: Vor trece cel puţin șapte ani până când România va avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri
Stiri externe
Reuters: Vor trece cel puţin șapte ani până când România va avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri

România vrea să colaboreze cu Ucraina pentru a produce drone prin noul fond european de apărare, însă va dura cel puțin 7 ani până când țara va avea un sistem complet de apărare aeriană pe mai multe niveluri, a spus o sursă guvernamentală pentru Reuters.

Reuters: România va produce drone împreună cu Ucraina. Vor trece 7 ani pentru a-și întări apărarea antiaeriană
Stiri Diverse
Reuters: România va produce drone împreună cu Ucraina. Vor trece 7 ani pentru a-și întări apărarea antiaeriană

România ar putea produce drone împreună cu Ucraina, prin fondurile SAFE la care are acces, dar va dura 7 ani până va dispune de un sistem de apărare antiaeriană multi-stratificat, performant, potrivit Reuters.

 

Ţările UE vor examina vineri posibilitatea edificării unui „zid anti-drone” pentru protejarea blocului comunitar
Stiri externe
Ţările UE vor examina vineri posibilitatea edificării unui „zid anti-drone” pentru protejarea blocului comunitar

Ţările membre ale Uniunii Europene vor dezbate vineri, pentru prima oară, propuneri privind edificarea unui "zid" de apărare a blocului comunitar împotriva dronelor, elaborate în viteză după mai multe incursiuni aeriene ale Rusiei, relatează AFP.

Recomandări
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: ”Au fost folosite conturi şi firme din Rusia”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: ”Au fost folosite conturi şi firme din Rusia”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că are ”mai multe elemente, şi de context şi specific”, referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după ce a citit ”tot dosarul”. 

Plan masiv de înzestrare a Armatei. România cumpără peste 200 de tancuri, vehicule și arme de peste 7,5 miliarde de dolari
Stiri actuale
Plan masiv de înzestrare a Armatei. România cumpără peste 200 de tancuri, vehicule și arme de peste 7,5 miliarde de dolari

Ministerul Apărării cere acordul Parlamentului ca să cumpere 216 tancuri de ultimă generație, care vor fi produse la noi în țară. În plus, 76 de vehicule derivate, și 54 de mitraliere ar urma să ajungă în posesia Armatei Române.

Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ
Stiri actuale
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Septembrie 2025

48:19

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28