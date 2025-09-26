Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile

Tânărul de 17 de ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare către școli, spitale și alte instituții din România, a fost reținut de DIICOT joi seară, după o nouă audiere, de aproximativ trei ore.

Procurorii vor cere judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București arestarea preventivă, pentru următoarele 30 de zile.

Adolescentul și-ar fi recunoscut fapta la audierile din cursul zilei, de la Inspectoratul General al Poliției, unde a stat 8 ore. Mai mult, le-a declarat anchetatorilor că ar fi avut un complice, o adolescentă de 14 ani, și ea audiată.

Tânărul de 17 ani, elev al unui liceu din București, a recunoscut într-un final că el a trimis mesajele de amenințare în peste 100 de instituții, printre care foarte multe școli și spitale. A avut un complice o adolescentă din Mizil, județul Prahova.

Corespondent Știrile ProTV: Adolescenta de 14 ani a fost și ea audiată la sediul IGPR. La audiere, pentru că este minoră, au participat și cei de la Direcția Genrală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Fata nu a fost foarte cooperantă cu autoritățile, însă le-a spus că l-a cunoscut pe tânăr online.

Inițial, cei doi au trimis un mail de amenințare duminică seara, iar vizate au fost peste 100 de școli, spitale și alte instituții din țară. Un al doilea e-mail, și mai înfricoșător și fotografii de la un masacru dintr-o școală americană a fost trimis marți seară.

Tânărul, internat la Psihiatrie

După audieri, suspectul a fost internat la spitalul Obregia, și supus unei expertize psihiatrice. Aceasta trebuie să arate dacă băiatul avea discernământ atunci când a trimis emailurile. De altfel, tânărul nu este prima dată în fața medicilor psihiatri.

El a fost acuzat de FBI că a trimis sute de amenințări cu bombă la adresa unor școli și sinagogi din Statele Unite, în 2023-2024, dar și că ar fi racolat pe internet adolescente pentru pornografie infantilă.

Procurorii americani au cerut extrădarea, însă judecătorii instanței supreme au decis atunci că tânărul poate rămâne în țară, pentru a fi reabilitat sub tratament psihiatric.

