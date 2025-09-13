Alertă aeriană în Polonia. Mai multe avioane mobilizate și un aeroport închis din cauza unei posibile amenințări cu drone

Stiri externe
13-09-2025 | 20:04
Dronă
Getty Images

Avioane poloneze și aliate au fost mobilizate sâmbătă pentru a proteja spațiul aerian, iar aeroportul din Lublin a fost închis din cauza unei posibile amenințări cu drone venite dinspre Ucraina, au anunțat autoritățile.

autor
Claudia Alionescu

Comandamentul operaţional al forţelor armate poloneze a declarat că avioanele au participat la o operaţiune în apropierea frontierei cu Ucraina „pentru a asigura securitatea spaţiului aerian” polonez, la trei zile după ce Polonia a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian, cu sprijinul avioanelor militare ale aliaţilor săi din NATO.

Aceste acţiuni sunt de natură preventivă şi vizează securizarea spaţiului aerian şi protejarea cetăţenilor, în special în zonele adiacente zonei ameninţate”, a declarat Comandamentul în comunicat.

În comunicat nu s-a menţionat nicio încălcare a spaţiului aerian polonez.

Polonia a declarat că spaţiul său aerian a fost încălcat de drone ruseşti în noaptea de marţi spre miercuri, în timp ce Rusia ataca Ucraina. Moscova a dat asigurări că nu a vizat Polonia.

polonia
Polonia mobilizează 40.000 de soldați la graniță după incursiunea dronelor rusești. NATO, în alertă maximă

Agenţia poloneză de navigaţie aeriană a declarat că aeroportul din Lublin şi zona controlată din jurul aeroportului au fost închise sâmbătă pentru operaţiuni de zbor.

Măsurile vin în condiţiile în care Rusia şi Belarus desfăşoară manevre militare în apropiere de graniţa cu Polonia.

La rândul ei, România a ridicat sâmbătă două aeronave de luptă F 16 de la Baza 86 Aeriană Feteşti pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

La ora 18.12 a fost emis un mesaj RO Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F 16 au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km SV de Chilia Veche, când a dispărut de pe radar.

NATO a anunţat vineri că a lansat operaţiunea „Eastern Sentry” (Santinela Estului) pentru consolidarea apărării pe flancul de est, după incidentul cu drone din Polonia.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, Polonia, romania, drone, aeroport,

