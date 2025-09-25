Tânărul care ar fi trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară a fost internat la Obregia. Ar fi fost ajutat

Tânărul de 17 ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare la peste o sută de școli și unități medicale din România, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din Capitală.

Băiatul ar fi avut și un complice. Adolescentul nu este la prima încălcare a legii. FBI l-a acuzat de terorism și pornografie în Statele Unite și a solicitat extrădarea lui, însă instanța din România a respins cererea.

El va fi supus unui examen, pentru a se stabili dacă are discernământ. Băiatul ar fi avut și un complice, o fată de 14 ani.

Suspectul a fost audiat timp de 8 ore de polițiștii de la criminalitate cibernetică. Ar fi declarat că a trimis mesajele și a că fost ajutat de o fată de 14 ani.

Anchetatorii au continuat, în paralel, să îl investigheze pe tânăr. Știu că învață la un liceu din București. De altfel, l-au ridicat când era în drum spre școală, după ce apucase să trimită un nou mail de amenințare, către alte 80 de școli. Tonul e și mai macabru decât în primul mesaj, iar în acesta sunt atașate patru fotografii de la atacuri cu armă, petrecute în școli americane.

După amenințările trimise acum, școlile au luat măsuri speciale.

Persoană: „Într-adevăr, și eu m-am simțit pusă în pericol, pentru că mi-am dat seama că e ceva în neregulă față de obicei”.

Cristina Dima, director Școală „Ștefan cel Mare”, Galați: „Părinții așteaptă dincolo de porțile școlii. Au voie în școală doar cu avizul prealabil al directorului sau al dirigintelui”.

Persoană: „Au fost școli în care directorul a lipit la intrare, ca o informare. Acolo copiii chiar au intrat în panică”.

Băiatul a fost cercetat penal și în SUA. Procurorii de peste Ocean au cerut extrădarea acestuia într-un dosar în care intenționau să îl judece ca adult pentru terorism și pornografie. Solicitarea a fost însă respinsă de judecătorii instanței supreme din România.

Elevul era acuzat de FBI că a trimis sute de amenințări cu bombă la adresa unor școli și sinagogi din Statele Unite, în 2023-2024, dar și că ar fi racolat pe internet adolescente pentru pornografie infantilă. Același adolescent, potrivit autorităților americane, în aceeași perioadă a contactat în mediul online mai multe fete din Statele Unite, inițiind relații romantice cu acestea. Fetele ar fi fost încurajate de elevul român să producă și să îi livreze conținut sexual explicit sau să comită acte de violență.

Suspectul a stat, în primăvară, arestat la domiciliu pe durata anchetei declanșate de FBI pentru fapte de terorism. Ulterior, magistrații români i-au permis să se întoarcă la școală, conform programului.

