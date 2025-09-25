Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară spune că a colaborat cu o fată de 14 ani

25-09-2025
După ore întregi de audieri, adolescentul suspectat că a trimis mesaje de amenințare în zeci de școli, spitale și alte instituții din România, și-a recunoscut fapta. Mai mult, le-a declarat anchetatorilor că a avut și un complice - o fată de 14 ani.

autor
Liliana Curea

Adolescenta a fost și ea audiată, în timp ce tânărul este internat la psihiatrie.

Tânărul de 17 ani, elev al unui liceu din București, a stat 8 ore în fața anchetatorilor de la Inspectoratul General al Poliției.

A recunoscut, într-un final, că el a trimis mesajele de amenințare în peste 100 de instituții, printre care foarte multe școli și spitale. A avut un complice - o adolescentă din Mizil, județul Prahova.

Adolescenta de 14 ani a fost și ea audiată la sediul IGPR. La audiere, pentru că este minoră, au participat și cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Fata nu a fost foarte cooperantă cu autoritățile, însă le-a spus că l-a cunoscut pe tânăr online.

elev amenintari
Adolescentul care a amenințat școli și spitale, cercetat pentru fapte de terorism în SUA. Procurorii ceruseră deportarea lui

Inițial, cei doi au trimis un mail de amenințare duminică seara, iar vizate au fost peste 100 de școli, spitale și alte instituții din țară. Un al doilea e-mail, și mai înfricoșător, și fotografii de la un masacru dintr-o școală americană au fost trimise marți seară.

Suspectul a fost internat la psihiatrie

După audieri, suspectul a fost internat la spitalul Obregia, unde va fi supus unei expertize psihiatrice. Aceasta trebuie să arate dacă băiatul avea discernământ atunci când a trimis emailurile. De altfel, tânărul nu este pentru prima dată în fața medicilor psihiatri.

El a fost acuzat de FBI că a trimis sute de amenințări cu bombă la adresa unor școli și sinagogi din Statele Unite, în 2023-2024, dar și că ar fi racolat pe internet adolescente pentru pornografie infantilă.

Procurorii americani au cerut extrădarea, însă judecătorii instanței supreme au decis atunci că tânărul poate rămâne în țară, pentru a fi reabilitat sub tratament psihiatric.

CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc

25-09-2025 19:07

