Adolescentul care a amenințat școli și spitale, cercetat pentru fapte de terorism în SUA. Procurorii ceruseră deportarea lui

Poliția a identificat un suspect în cazul mesajelor de amenințare trimise către aproape o sută de spitale și școli. Cel bănuit este un elev de clasa a XII-a care a mai avut probleme cu legea, ridicat în zori de pe stradă.

În primăvară, anchetatorii FBI au cerut ca acesta să fie judecat în Statele Unite, după ce a trimis alerte de bombă către instituții din New York. Înainte de a fi prins, tânărul a încercat să-și distrugă telefonul.

Suspectul are 17 ani și învață la un liceu din București. A fost ridicat de poliție cand era în drum spre școală, după ce apucase să trimită încă un mail de amenințare, către 80 de școli. Tonul e și mai macabru decât în primul mesaj și sunt atașate 4 fotografii de la atacuri cu armă petrecute în școli americane.

„Până la finalul săptămânii voi intra în școala voastră cu două pistoale Beretta PX4 Storm. Vă voi masacra. ...așa cum i-a masacrat Adam Lanza pe cei 20 de copii și 6 profesori de la școala elementară Sandy Hook”, este mesajul trimit școlilor.

Nu este la prima faptă de acest fel

Nu este prima oară când tânărul intră în vizorul anchetatorilor pentru fapte care țin de criminalitatea informatică. În martie a fost vizat de o cerere de extrădare, înaintată de procurorii americani și refuzata de magistrații români.

Corespondent Știrile ProTV: Elevul era acuzat de FBI că a trimis sute de amenințări cu bombă la adresa unor școli și sinagogi din Statele Unite, în 2023-2024, dar și că ar fi racolat pe internet adolescente pentru pornografie infantilă.

Același adolescent, potrivit autorităților americane, în aceeași perioadă a contactat în mediul online mai multe fete din Statele Unite, inițiind relații romantice cu acestea. Fetele ar fi fost încurajate de elevul român să producă și să îi livreze conținut sexual explicit sau să comită acte de violență.

Procurorii americani care au cerut extrădarea l-au avertizat că în ancheta de peste Ocean îl tratatează ca pe un adult care riscă detenția pe viață. Judecătorii instanței supreme au preferat să-l păstreze pe tânăr în țară, pentru a fi reabilitat sub tratament psihiatric.​

Măsuri luate de școli

După amenințările trimise acum, școlile au luat măsuri speciale.

Corespondent Știrile ProTV: Colegiul Sf. Sava, aflat în lista destinatarilor celui de-al doilea mesaj, este pe locul al cincilea național după rezultatele la bacalaureatul de anul acesta. Dar, spre deosebire de alte școli, după ce s-a sunat de intrare și în pauze, ține toate porțile închise. Nimeni nu intră și nu iese dincolo de curtea școlii decât cu bilet de voie de la profesori.

Mesajele de amenințare au ajuns în zeci de școli din țară, dar și unități sanitare. Suspectul bănuit acum de trimiterea amenințărilor a stat, în primăvară, arestat la domiciliu pe durata anchetei declanșate de FBI pentru fapte de terorism. Ulterior, magistrații români i-au permis să se întoarcă la școală, conform programului.

