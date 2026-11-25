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În majoritatea zonelor, însă, atmosfera se menține însorită toată ziua. Vântul bate mai tare în Carpații Orientali, în estul Moldovei și pe litoral, iar maximele pleacă de la minus 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și se opresc pe la 10 grade în sudul Banatului.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi cu soare, norii apar doar trecător, iar vântul va fi mai insistent pe litoral. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 8 grade la Constanța.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem vreme bună. Norii vin și trec. Vântul va avea unele porniri pe parcursul zilei, iar temperaturile vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se mai încălzește puțin de ieri. Avem soare, vreme plăcută și doar pe la munte s-ar putea să ningă slab. Maximele se vor situa între 4 grade la Suceava și 7 grade la Iași și Bacău.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera se menține însorită toată ziua și nu vorbim deloc despre ploi. Temperaturile cresc ușor si la amiază vor fi cel mult 4 grade.

Se mai încălzește și în ținuturile vestice și se vor înregistra cel mult 10 grade în sudul Banatului. Pe timpul zilei se anunță vreme bună, dar la noapte se adună norii și o să plouă în Banat și pe alocuri în Crișana, iar în zonele de munte vor predomina ninsorile.

În Transilvania avem o dimineață rece în zona depresionară. Pe parcursul zilei, predomină vremea frumoasă și se vor atinge 5 grade la Alba Iulia. La noapte apar precipitații pe spații mici în vestul provinciei.

În Oltenia domină atmosfera însorită și se încălzește puțin față de ieri. Vor fi 7 grade la Drobeta-Turnu Severin, iar la noapte se înnorează, apar precipitații mixte și vor fi condiții de polei.

Temperaturile cresc astăzi și în ținuturile sudice și vor ajunge până la 8 grade la Giurgiu. Se anunță o zi cu soare și vreme plăcută, și câțiva nori trecători.

Vremea în București

În București avem o zi însorită, cu vânt domol și cel mult 8 grade pe la amiază. La noapte se adună norii spre dimineață și minima va ajunge la minus 1 grad.

Vremea la munte

La munte găsim soare, temperaturi scăzute și poate câțiva fulgi de zăpadă în nordul Carpaților Orientali. La noapte ninsorile se extind în masivele din jumătatea vestică a țării.