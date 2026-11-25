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Victima a și sunat, în trecut, de mai multe ori la 112, după ajutor, însă nu a cerut un ordin de protecție în instanță. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional! Femeia din Zalău locuia împreună cu fiul ei și i-ar fi reproșat adesea bărbatului de 52 de ani că bea alcool și că nu muncește, spun anchetatorii. Ultima oară, acesta s-a înfuriat și și-a lovit mama până a doborât-o la pământ.

Sorin Flonta, prim procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj: „Inculpatul i-a aplicat acesteia multiple lovituri care au culminat cu sugrumarea victimei”. Apoi individul a ieșit din locuință și a anunțat o vecină că mama lui a murit. La fața locului a ajuns un echipaj medical care a constatat că moartea femeii a fost una violentă. A fost chemată poliția care a început ancheta. Primele indicii i-au condus către fiul femeii ca principal suspect. Bărbatul fusese reclamat în trecut de mama lui pentru violență extremă.

Sorin Flonta, prim procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj: „În decurs de trei ani, 2024-2026 inculpatul a exercitat multiple acte asupra victimei fiind necesară prezența echipajelor de poliție într-un număr de 15 ori iar în 3 situații distincte s-au emis ordine de protecție provizorii însă din păcate victima și-a retras demersurile judiciare în fața instanței”. Vecinii povestesc că femeia de 70 de ani ar fi muncit o perioadă în Italia. Dar odată întoarsă acasă, a trăit un coșmar permanent.

Vecin: „Când mai trăgea el câte ceva, i-a rupt și o mână odată”. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru violență în familie sub forma omorului calificat.