O femeie de 88 de ani a fost atacată de bărbatul chemat să o ajute în gospodărie. Cum a reușit să scape
O bătrână din județul Vaslui a fost atacată de bărbatul pe care l-a chemat să o ajute la treburi în gospodărie. Individul ar fi vrut să o violeze. Femeia a rămas calmă și a reușit să îl încuie pe individ în casă. A cerut, apoi, ajutor.
Sursa: ProTV
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Femeia în vârstă de 88 de ani din comuna Dumești, județul Vaslui, l-a chemat pe bărbatul de 57 de ani să taie iarba în grădină. Numai că, după ce a primit mâncare și băutură, bărbatul s-a năpustit asupra bătrânei, a lovit-o și a încercat să o violeze. Prezența de spirit a victimei a salvat-o.
Ruda victimei: „S-a băgat pe sub masă. A ieșit. Dar era toată vânătă. A găsit cheia în usă și l-a încuiat. A tras ușa. L-a mințit că se întoarce înapoi și s-a culcat omul. Ea a găsit cheia în ușă. A încuiat și obloanele, a ieșit în drum și a început să răcnească”.
Vasile Olărașu, nepotul victimei: „L-a păcălit că se întoarce și l-a încuiat în casă. A chemat apoi poliția, era bătută, era strangulată. Coastele le-a avut fracturate. Au venit două echipaje de poliție”.
La casa femeii au ajuns mai multe echipaje medicale și de poliție.
Dan Ungureanu, purtător de cuvânt SAJ Vaslui: „Pacienta a fost găsită conștientă și coerentă, dar prezentând multiple mărci traumatice. Aceasta a declarat că a fost agresată fizic de o persoană de sex masculin, care a pătruns cu forța în locuință”.
În timp ce victima a fost transportată la Spitalul Județean din Vaslui, anchetatorii l-au găsit pe suspect dormind chiar în casa femeii.
Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui: „Bărbatul a fost prins în flagrant delict de către polițiștii care au intervenit la sesizare, fiind reținut 24 ore. Ulterior, la propunerea Parchetului de pe lângă judecătoria Vaslui, fata de acesta fiind dispusă măsura arestării preventive pt 30 zile”.
Suspectul este arestat preventiv pentru tentativă de viol. Între timp, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui a trimis dosarul în judecată.
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