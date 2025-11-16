Ministrul Sănătății: „Am rupt cercul vicios – dotăm spitalele cu aparatură de top ca să atragem medicii tineri”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică, la finalul Concursului de Rezidențiat de la Romexpo, că această logică s-a schimbat radical: centrele universitare sunt dotate masiv cu echipamente moderne, iar medicii tineri – inclusiv din străinătate – revin în țară pentru a lucra cu ele.

„Nu achiziționam echipamente pentru că nu aveam medici”

„Cred că ne-am învârtit ani de zile într-un cerc vicios. Nu achiziţionam echipamente de înaltă performanţă, pentru că nu aveam medici. (...) Odată cu dotarea anumitor secţii cu angiograf, de exemplu, foarte mulţi medici tineri, chiar şi din străinătate, se întorc în România pentru a efectua trombectomii pentru pacienţii cu AVC, tocmai pentru că au cu ce să lucreze acum. Eu cred că, odată cu dotarea clinicilor, cu schimbarea infrastructurii, dar şi cu o abordare poate mai onestă faţă de tinerii medici putem să îi stimulăm şi să îi determinăm să rămână în spitalele din România”, a declarat Rogobete, conform Agerpres.

Investiții istorice, dar „ziduri goale fără medici”

Ministrul a subliniat că modernizările și dotările sunt inutile fără personal calificat. El a făcut un apel direct către medicii experimentați să îi susțină pe rezidenți, să le dea spațiu de practică și să îi lase să se dezvolte.

„Un tânăr, când intră într-un spital, îşi doreşte să facă, îşi doreşte să arate că ştie, îşi doreşte să devină tot mai bun. Eu încurajez colegii din sistemul de sănătate să aibă grijă şi să îi lase să facă, să îi lase să se dezvolte. Investim acum istoric în sistemul de sănătate. Construim spitale noi. Reabilităm spitalele. Dotăm majoritatea centrelor universitare cu echipamente de ultimă generaţie. Aceste ziduri renovate şi aceste echipamente moderne, însă, fără medici, fără asistente, fără infirmiere, fără kinetoterapeut, psihologi, fără întreg personalul medical, sunt doar nişte ziduri goale care nu fac bine. Le transmit tinerilor viitori medici rezidenţi să nu uite că medicina este despre a face bine”, a concluzionat Alexandru Rogobete.

Strategia actuală a Ministerului Sănătății, după declarația lui Rogobete, inversează logica veche: investește masiv în tehnologie (angiografe, RMN-uri, CT-uri de ultimă generație) pentru a crea condiții atractive pentru tineri și pentru a-i convinge pe cei plecați să se întoarcă.

