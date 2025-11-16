Cum se desfășoară duminică rezidențiatul: specialitatea medicală lăsată la urmă

16-11-2025 | 07:34
rezidentiat

Peste 10.000 de viitori medici susțin duminică concursul de intrare în rezidenţiat, organizat în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceștia vor concura la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București.

Mihai Niculescu

Aici sunt 5.079 de locuri scoase la concurs.

Reprezentanții UMF „Carol Davila" au anunțat că anul acesta, pentru concursul de admitere în rezidenţiat organizat de Ministerul Sănătății, s-au înscris 3.881 de absolvenți ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care susțin examenul la centrul expozițional ROMEXPO din Capitală.

Aproape 37% din candidații naționali concurează la București

La nivel național, concursul de rezidenţiat se va desfășura în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș și Timișoara și va aduna la start 10.147 de candidați (10.575 de candidați în 2024), care își vor disputa șansele pentru ocuparea celor 5.079 de locuri (4.961 locuri în 2024) și 295 de posturi (237 posturi în 2024).

În centrul universitar București vor susține concursul cei mai mulți candidați - peste 37% din totalul candidaților înscriși la nivel național: 2.678 pentru domeniul medicină, 809 pentru medicină dentară și 394 pentru farmacie.

Inspectori ANPC, în vizorul DNA. Procurorii îi acuză că luau șpagă de la patroni pentru a ignora neregulile din magazine
Corupție la Facultatea de Medicină din Galați: Preşedinta comisiei de evaluare pentru rezidențiat ar fi luat mită 9.200 euro

Distribuția locurilor pe domenii: medicina de familie, pe primul loc

La nivel național, pentru ocuparea celor 4.354 de locuri scoase la concurs pe domeniul medicină s-au înscris 6.956 de candidați, pentru cele 464 de locuri alocate domeniului medicină dentară s-au înscris 1.950 candidați, în timp ce pentru cele 261 de locuri din domeniul farmacie s-au înscris 1.241 de concurenți.

Reprezentanții UMF „Carol Davila" au precizat că într-un top 5 al numărului de locuri scoase la concurs, pe specialități, în domeniul medicină se află:

  • Medicina de familie: 641 de locuri (555 locuri în 2024)

  • Medicină internă: 190 de locuri

  • Cardiologie: 189 de locuri

  • Anestezie și terapie intensivă: 180 de locuri

  • Chirurgie generală: 181 de locuri

La polul opus se află specialitățile cu cel mai puține locuri: neurologia pediatrică - 5 locuri, medicina sportivă - 6 locuri, expertiza medicală a capacității de muncă - 11 locuri, cardiologie pediatrică - 12 locuri și medicina nucleară - 17 locuri.

„Principala poartă de intrare în marea familie a specialiștilor în sănătate”

Rectorul UMF „Carol Davila", Prof. Dr. Viorel Jinga, a subliniat importanța acestui concurs pentru viitoarea carieră a medicilor: „Pentru toți absolvenții universităților de medicină și farmacie din țară, concursul de rezidenţiat reprezintă mai mult decât un examen, fiind practic principala poartă de intrare în marea familie a specialiștilor în sănătate și o etapă definitorie în cariera fiecărui medic. Acest test complex reflectă nu doar anii de pregătire intensă, ci și profundul angajament față de știință și față de oameni."

Jinga a transmis candidaților: „Le transmit tuturor candidaților mult succes și încrederea că rezultatele lor vor fi pe măsura efortului și a pasiunii investite și sunt convins că, și anul acesta, absolvenții Universității noastre vor confirma tradiția de excelență academică a UMF «Carol Davila», obținând rezultate remarcabile și demonstrând încă o dată valoarea școlii medicale românești."

Desfășurarea concursului: 200 de întrebări în 4 ore

Concursul se va derula sub forma de test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, pe o durată de 4 ore. După expirarea timpului alocat și o pauză de 15 minute, va începe corectura în săli, iar pentru a depune contestații, candidații vor avea la dispoziție 24 de ore. Acestea pot viza întrebările de concurs, recorectarea lucrărilor sau organizarea concursului. Răspunsul contestațiilor se va da în 48 de ore de la depunerea acestora.

Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, din care 50 de tip complement simplu și 150 de tip complement multiplu.

Candidații vor putea intra în sala de concurs unde au fost repartizați începând cu ora 8:30, pentru ca la ora 10 să înceapă concursul de intrare în rezidenţiat, sesiunea 2025. Fiecare candidat a achitat o taxă în valoare de 500 de lei, valoare similară celei din 2023/2024.

Ocuparea locurilor în specialitățile medicale se va face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor publicate, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu. Afișarea rezultatelor se va face numai după semnarea ordinului Ministerului Sănătății de confirmare a rezultatelor.

