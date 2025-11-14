Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele

14-11-2025 | 13:35
Ministrul Sănătăţii a declarat, vineri, că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa sa care face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde a murit o fetiţă de doi ani reiese că autorizaţiile nu au fost emise corespunzător.

Vlad Dobrea

”Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”, a afirmat el. Rogobete a făcut apel la proprietarii de clinici private ”improvizate” să le închidă: ”oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid”.

Alexandru Rogobete a declarat, vineri, că la clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de doi ani lucrurile nu sunt în regulă, ”în sensul în care autorizaţiile nu sunt emise corespunzător”.

”Sigur, nu am încă un raport final, dar din ce ştiu de la echipa mea care se află la faţa locului există spaţii care nu respectă normativul şi legislaţia în vigoare cu privire la funcţionarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului. Revin sau ajungem din nou la aceeaşi problemă pe care am avut-o şi pe care am spus-o acum câteva săptămâni în conferinţa de presă, avize emise ilegal, clinici private care funcţionează în afara legii, protocoale care nu sunt respectate şi, la finalul zilei, mor oameni”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Verificări la toate clinicile private în care există cel puţin o sală de operaţie

El a amintit că a iniţiat ”poate cel mai mare control din ultimii 20 de ani” la nivel naţional, în cadrul căruia Direcţiile de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat verifică toate clinicile private în care există cel puţin o sală de operaţie.

”Până în acest moment vă spun că am închis peste 20 de clinici private şi am sancţionat peste 30 de clinici, când spun sancţionat mă refer la sancţiuni consistente. O să spun ceva care poate o să pară deplasat şi mă uit la toţi care se uită la noi şi mă refer la cei care au aceste clinici şi cabinete private la colţul blocului, la colţul parterului, marea lor majoritate improvizate: oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid. Este un ultim apel pe care îl fac, cu responsabilitate, către toţi cei care ştiţi că funcţionaţi în ilegalitate. Puneţi cheia pe uşă astăzi şi închideţi-vă clinicile ca să nu ajungă Ministerul Sănătăţii să vi le închidă pe toate”, a subliniat Rogobete.

Întrebat ce crede, personal, că s-a întâmplat la clinica unde a murit fetiţa, Rogobete a spus: ”Personal, nu s-au respectat cel mai probabil normativele şi protocoalele”.

”Eu nu pot să îmi dau cu părerea despre actul medical, nu am voie să fac acest lucru, sigur că va începe şi o anchetă a Colegiului Medicilor din România care ne va explica care a fost conduita terapeutică şi vom vedea dacă discutăm de malpraxis sau nu. Examenul medico-legal ne va arăta exact cauza decesului. Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”, a susţinut ministrul.

Rogobete a menţionat că, acum, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, statul verifică toate aceste clinici.

”Prea mulţi ani la rând, aceste clinici au funcţionat fiecare cum au vrut, fără să fie controlate, fără să respecte nimic şi uite unde am ajuns. Mie îmi pare rău să fiu pus în această ipostază în care în 2025 să fac apel public să îşi închidă clinicile dacă funcţionează ilegal, dar este o realitate dură, este o realitate în care vedem că tot la câteva săptămâni avem un om, copil care moare pentru că unii nu se gândesc decât la profitul clinicii lor în loc să o renoveze şi să o reabiliteze şi să respecte normativul aşa cum este el. Nu voi face rabat, indiferent cine mă sună. Am închis în Bucureşti clinici ale unor somităţi şi vor rămâne închise atât timp cât nu respectă normativul”, a conchis el.

