Ministrul Sănătății propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să se facă în spitale publice

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat vineri seară o consultare publică pe Facebook privind posibilitatea ca anumite intervenții stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă.

Ministrul a recunoscut, totuși, că o asemenea idee nu ar putea fi implementată peste noapte.

Propunerea vine după decesul unei fetițe de doi ani într-o clinică stomatologică din București, în urma unei intervenții cu sedare.

Consultare publică: „Vreau să mă sfătuiesc cu voi"

„Văzând reacțiile voastre din ultimele zile și ascultând oamenii din jurul meu – pacienți, medici, specialiști, prieteni – mi-a venit o idee. Și înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi. Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenții stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgență - în ambulatoriul de specialitate mai exact?", a scris vineri seară pe Facebook ministrul Sănătății, conform news.ro.

Rogobete a precizat că se referă la intervenții stomatologice cu anestezie generală, realizate în condiții de siguranță, în cadrul unor cabinete de stomatologie înființate în ambulatoriile spitalelor publice.

Model decontat de CNAS, implementare treptată

„Nu pretind că se poate peste noapte, dar cred că putem începe acest drum astfel încât, treptat, să oferim pacienților acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenții și mai ales pregătite dacă apare o complicație de urgență", a explicat ministrul.

El a subliniat că vorbește despre un model care să fie decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi – exact cum se întâmplă deja cu multe alte servicii medicale din spitalele publice. „Eu cred că acest demers poate ajuta foarte mulți oameni", a mai transmis ministrul, cerând oamenilor să-și exprime opiniile.

Reacția managerului Spitalului Timișoara

Unul dintre cei care au comentat deja la postarea ministrului este managerul Spitalului Județean Timișoara, Dorel Săndesc: „Ideea de a se face în spitale publice este f bună - dar trebuie asigurate toate condițiile de infrastructură prevăzute în reglementările specifice (OMS 1500): spații, dotare post de anestezie, salon de supraveghere post-anestezică cu dotările specifice. Aceste facilități pot fi asigurate și există desigur în blocul operator dar, acolo unde este cazul, se pot realiza și în afara acestuia. În mod sigur, spitalul oferă condiții de siguranță incomparabil superioare unor unități mobile."

Ministrul Alexandru Rogobete a răspuns imediat: „Perfect! Faceți la Timișoara primul?"

Tragedia care a generat dezbaterea

Ideea ministrului vine după ce o fetiță de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din București, după sedare. Copilul a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției. Un echipaj SMURD solicitat la fața locului a aplicat manevre de resuscitare, dar în ciuda eforturilor, medicii au constatat decesul minorei în cursul aceleiași seri.

„Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Național de Medicină Legală «Mina Minovici», decesul minorei a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Vătămări și Ucideri din Culpă și vizează cu precădere stabilirea factorilor care au intervenit în lanțul cauzal ce a culminat cu decesul pacientei minore", a transmis Parchetul.

Tatăl copilei a afirmat că soția sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiței au ieșit în afara intervalului de referință, dar totuși i s-a spus să se prezinte la intervenție.

Probleme de autorizare la clinica unde a murit fetița

Vineri, Alexandru Rogobete a declarat că din informațiile preliminare pe care le are de la echipa sa care face verificări la clinica stomatologică reiese că autorizațiile nu au fost emise corespunzător.

„Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcționează corespunzător, care funcționează improvizat și care nu respectă normative", a afirmat ministrul.

