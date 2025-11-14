Tatăl fetiței care a murit la dentist spune că unele analize nu erau în limite. Ministrul Sănătăţii: „Apel la 112 întârziat”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă verificări la clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de doi ani după anestezie. Colegiul Medicilor va demara şi el o anchetă.

Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie.

Tatăl fetiţei a explicat că ei trebuia să i se facă două tratamente de canal, pentru care mama şi-a dat acordul scris.

”A semnat soţia, dar ştiam ce îi face, adică nu am venit că nu ştiam. Noi am spus, are mesaje soţia cu doamna doctor pe Whatsapp unde i-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea, şi doamna doctor i-a zis că nu, că să vină că este ok”, a afirmat el.

Valorile de 6 ori peste limită la analize

El a explicat că anterior i-au făcut analize fetiţei, pe care soţia sa le-a trimis medicului, arătând că ”nişte valori la ficat au ieşit mai mari de şase ori decât este limita”.

”I-a spus că vorbeşte astăzi (joi – n.r.) cu doamna anestezistă (…) i-a spus că este în regulă, că poate să vină că nu afectează cu nimic acele analize, acele valori mai mari. Noi am fost iarăşi, am făcut un set de analize, că am zis că poate au ieşit rău la centrul unde am recoltat, între timp ne-au sunat să venim, că a spus că nu este nicio problemă, i-a dat şi mesaj, i-a spus că este în regulă şi soţia a venit. După 20 de minute după ce a sedat-o, a anesteziat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-a anunţat abia după o oră şi ceva şi ambulanţa la fel, a venit după o oră şi ceva”, a susţinut el.

Tatăl a menţionat că părinţii nu au fost lăsaţi să intre cu fetiţa în cabinet.

”Au omorât-o”, a acuzat el, precizând că, în afara analizelor de acum, fetiţa nu avea alte probleme de sănătate.

Ce a declarat Ministrul Sănătății

Ministrul Alexandru Rogobete a declarat, la Antena 3, că în acest caz vor face verificări Corpul de Cotrol şi Inspecţia Sanitară de Stat, dar şi Colegiul Medicilor.

”Mi-e greu în momentul de faţă să vă spun cu exactitate ce s-a întâmplat acolo, ştiu că este vorba despre o intervenţie din zona stomatologică, cu anestezie generală prin procedură intravenoasă. Am discutat cu Corpul meu de Control şi cu Inspecţia Sanitară de Stat, care mâine (vineri - n.r.) vor verifica din punct de vedere administrativ dacă această clinică respecta toate protocoalele şi toate normativele în vigoare pentru astfel de intervenţii medicale sub anestezie generală. Şi sigur că, din punctul de vedere al conduitei terapeutice şi al modului în care a fost abordat medical pacientul, Colegiul Medicilor se va pronunţa. Aşa cum bine cunoaşteţi, Ministerul Sănătăţii nu poate şi nu se poate pronunţa decât pe acţiuni administrative. Am discutat cu doamna profesor Poiană, cu preşedinta Colegiului Medicilor, care va deschide, în paralel, o anchetă disciplinară cu privire la conduita terapeutică şi vom putea avea o concluzie clară cu ce s-a întâmplat în acest cabinet după examenul medico-legal, după ancheta pe care o voi face eu, administrativ, şi, respectiv, după ancheta Colegiului Medicilor”, a afirmat Rogobete.

El a menţionat că a primit informaţii că ”anumite analize medicale ale pacientei erau în afara intervalului de referinţă”, dar a subliniat că este foarte important ce parametrii din analize erau în afara intervalului de referinţă.

”Nu am această informaţie concret, cu valori cu tot. Există, sigur, anumiţi parametri, anumiţi biomarkeri, care, chiar dacă nu sunt în intervalul de referinţă, nu interacţionează cu anestezia generală şi cu anestezicele. Din acest motiv, vă spun că mi-este greu să speculez şi să am o părere medicală. Însă, aşteptăm mâine să vedem datele mai exacte şi sigur că atunci vom putea contura o concluzie cât mai clară cu ce s-a întâmplat”, a arătat el.

„Cu rezervă mă pronunț și anume că apelul la 112 s-a efectuat cu o oarecare întârziere. Nu știu ce înseamnă această întârziere și dacă ea a făcut diferența sau nu”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a atras atenţia că orice intervenţie chirurgicală şi orice anestezie generală pot avea ”şi anumite efecte secundare în anumite circumstanţe”.

Au mai fost și alte sesizări

Rogobete a menţionat că nu a mai primit sesizări cu privire la această clinică privată.

”Suntem profund şocaţi şi devastaţi de tragicul incident petrecut astăzi (joi - n.r.) în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuţa a suferit un stop cardio-respirator ireversibil”, a transmis clinica stomatologică, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în ultimii peste 11 ani de activitate, clinica ”a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeaşi echipă dedicată şi calificată, fără niciun incident anterior”.

Reprezentanţii clinicii au menţionat că vor coopera cu autorităţile competente în cadrul oricăror investigaţii pentru a elucida circumstanţele evenimentului.

