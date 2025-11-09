Rogobete: Încă există mulți oameni care cred că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipaţi

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că, din cauza temerilor unor români că noua carte de sănătate electronică ar implica microcipuri, integrarea cardurilor în CI va fi amânată, pentru a asigura acces tuturor în sistem.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost întrebat despre integrarea cardurilor de sănătate cu cărţile electronice de identitate noi.

El a precizat că prima versiune a patformei informatice de asigurări de sănătate va fi disponibilă la finalul acestui an, dar va fi funcţională şi integrată complet la finalul semestrului 1, practic în august anul viitor.

”Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziţie, astfel încât în platformă, serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărei perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe el scrie că este expirat. Vorbim de noua carte de identitate electronică şi încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a spus ministrul. Rogobete a explicat de ce nu vor integra din prima cardurile de sănătate în noua carte electronică de identitate.

”Încă există, din păcate, un procent destul de ridicat de oameni, în România, care consideră că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipaţi. Altfel spus, încă există un grup important de oameni - de care nu putem să nu ţinem cont şi sigur că trebuie să venim în sprijinul lor - care cred că medicina se face cu apă, energie şi nanoboţi. Ori, sigur, până depăşim aceste elemente de confuzie, noi, administrativ, trebuie să oferim acces tuturor în sistem, indiferent de forma de acces”, a explicat ministrul Sănătăţii.

