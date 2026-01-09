Atenție la medicamentele pentru slăbit. Ce trebuie să faci pentru a nu reveni la greutatea dinainte când oprești tratamentul

Stiri Sanatate
09-01-2026 | 19:28
Concluzie îngrijorătoare. Dacă opresc tratamentul de scădere în greutate, pacienții se pot îngrășa rapid. Asta arată primul studiu făcut de Universitatea din Oxford timp de doi ani pe 9.000 de oameni care au urmat tratamente de slăbit cu semaglutidă.  

autor
Adriana Stere

Medicii spun că aceștia pot ajunge la o greutate mai mare decât inițială de patru ori mai repede decât cu o dietă normală.

Asta dacă slăbirea cu medicamente nu este însoțită de schimbarea stilului de viață. Teorie susținută și de Organizația Mondială a Sănătății.

Nouă mii de pacienți, supravegheați pe parcursul pierderii în greutate, dar și un an sau doi după, au fost incluși într-o analiză a Universității Oxford.

Concluzia susține că moleculele revoluționare pentru slăbit nu ar avea un efect permanent după oprirea tratamentului.

Dr. Susan Jebb, profesor: „Cred că atunci când oprești medicamentul, ești luat cumva prin surprindere. E mult mai greu să-ți controlezi greutatea decât te aștepți.”

Potrivit studiului, în medie, pacienții slăbesc 15 kilograme pe care le iau înapoi în 18 luni. Și nu se opresc acolo.

Persoanele care se îngrașă pierd și beneficiile pentru inimă și ficat.

Corespondent Știrile PRO TV: „În urma tratamentului cu injecții sau pastile destinate diabeticilor, pacienții slăbesc fulgerător. În medie, o cincime din greutatea corporală, însă uneori cântarul arată jumătate din kilogramele cu care au început. Pentru că substanța activă mimează hormonii care inhibă foamea – GLP1 sau 2 – iar unii ajung să mănânce o dată pe zi, o porție de copil. Dar, oprind medicamentul, se îngrașă înapoi cu aproape un kilogram pe lună. Mai mult, studiul arată că slăbirea accelerată are ca efect și pierderea masei musculare. În lipsa unui aport proteic ridicat în dietă, dublat de sport, pacientul va câștiga grăsime în locul fibrei musculare.”

Dr. Sam West, cercetător: „Pe baza datelor noastre, putem spune că oamenii slăbesc mai mult cu medicația GLP1 față de tratamentele disponibile anterior. Dar se și îngrașă mai repede.”

Zeci de mii de diabetici, dar și supraponderali și obezi români, au folosit, în ultimii trei ani, preparate injectabile și orale ca să slăbească fără înfometare.

Ciprian Constantin, medic specialist diabet: „A venit ieri o domnișoară, 20 de ani, a scăzut 20 de kilograme, a luat 20 de kilograme pe parcursul a 3-4 luni. Este impresionant ce pot să facă cu greutatea lor oamenii care probabil nu au acest control al apetitului. Oprești tratamentul și nu reușești – dar chiar nu reușești să-ți păstrezi greutatea.”

Corespondent Știrile PRO TV: „De ce?

Ciprian Constantin, medic specialist diabet: „Nu știm.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Oamenii ăștia ce fac, se apucă din nou?

Ciprian Constantin, medic specialist diabet: „Da.”

Acum o lună, Organizația Mondială a Sănătății a cerut pe de o parte un preț mai mic de la producători, astfel încât medicamentele să devină accesibile unui număr mult mai mare de pacienți.

Pe de altă parte, a subliniat riscul de îngrășare treptată care apare odată cu oprirea tratamentului.

Sursa: Pro TV

Etichete: slabit, greutate, Tratament,

Dată publicare: 09-01-2026 19:27

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat vineri lista serviciilor de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate.

