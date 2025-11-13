Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după o anestezie

Stiri actuale
13-11-2025 | 22:01
smurd, ambulanta
Shutterstock

Tragedie la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei. O fetiță de aproximativ doi ani a murit, joi seara, după ce a trecut printr-o intervenție dentară care ar fi presupus administrarea unei anestezii intravenoase.

autor
Stirileprotv

La aproximativ 30 de minute de la începerea procedurii, copila ar fi început să dea semne de instabilitate, iar ulterior a intrat în stop cardio-respirator. Medicii din clinică au încercat timp de 40 de minute să o resusciteze, iar în cele din urmă au apelat numărul unic de urgență 112.

În jurul orei 19:30, polițiștii de la Secția 10 au fost sesizați prin 112 și s-au deplasat la fața locului. Echipajele medicale ajunse ulterior au continuat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, fetița a fost declarată decedată.

Cazul este investigat de Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs decesul.

„ La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator.

Citește și
dragos pislaru
Reforma pensiilor speciale ale magistraților, sub presiunea timpului. UE nu acceptă o prelungire a termenului-limită

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani.

Echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul minorei.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment”, transmite DGPMB.

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

Sursa: StirilePROTV

Etichete: tragedie, clinica privata,

Dată publicare: 13-11-2025 21:35

Articol recomandat de sport.ro
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Citește și...
Reforma pensiilor speciale ale magistraților, sub presiunea timpului. UE nu acceptă o prelungire a termenului-limită
Stiri actuale
Reforma pensiilor speciale ale magistraților, sub presiunea timpului. UE nu acceptă o prelungire a termenului-limită

Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a avertizează că termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale nu poate fi prelungit.

Schimbări imense în comportamentul clienților la restaurant. „Noi dăm curs acestor solicitări, bineînțeles”
Stiri actuale
Schimbări imense în comportamentul clienților la restaurant. „Noi dăm curs acestor solicitări, bineînțeles”

Comportamentul românilor la restaurant s-a schimbat vizibil în ultima vreme din cauza scumpirilor. Cei din industrie au observat că oamenii ies mai rar să ia masa în oraș, comandă mai puțin ori împart între ei o porție.

Specialiștii în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă. Hackerii pot controla de la distanță mașinile
Stiri actuale
Specialiștii în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă. Hackerii pot controla de la distanță mașinile

2026 va fi un an cu atacuri informatice complexe amplificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Recomandări
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni
Stiri actuale
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

După discuțiile de la Cotroceni, negocierile pentru pensiile magistraților sunt tot în impas. Judecătorii și procurorii au cerut ca pensiile de serviciu să fie aproape egale cu ultimul venit net, nu de cel mult 70% din acesta, cum propune coaliția.

30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul în care România a crezut că poate zbura: 2008.

Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București
Stiri Economice
Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București

2026 se anunță un an al cumpătării. După ani de salturi de două cifre, majorările salariale nu vor depăși șapte procente, pe fondul încetinirii economiei și al impactului noilor tehnologii, în special al inteligenței artificiale.

Top citite
1 Biserica Pătrăuți 
biserica.patrauti.ro
Stiri Turism
Biserica Pătrăuți – cea mai veche ctitorie voievodală a lui Ștefan cel Mare, patrimoniu UNESCO. Istorie și simboluri
2 Donald Trump
Getty
Stiri externe
Camera Reprezentanţilor din SUA a votat legea care permite ieşirea din paralizia bugetară federală
3 Uniunea europeana
Shutterstock
Stiri externe
Noul buget al UE va fi cel mai mare din istorie: aproape 2 trilioane de euro
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Noiembrie 2025

52:17

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28