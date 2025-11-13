Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după o anestezie

Tragedie la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei. O fetiță de aproximativ doi ani a murit, joi seara, după ce a trecut printr-o intervenție dentară care ar fi presupus administrarea unei anestezii intravenoase.

La aproximativ 30 de minute de la începerea procedurii, copila ar fi început să dea semne de instabilitate, iar ulterior a intrat în stop cardio-respirator. Medicii din clinică au încercat timp de 40 de minute să o resusciteze, iar în cele din urmă au apelat numărul unic de urgență 112.

În jurul orei 19:30, polițiștii de la Secția 10 au fost sesizați prin 112 și s-au deplasat la fața locului. Echipajele medicale ajunse ulterior au continuat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, fetița a fost declarată decedată.

Cazul este investigat de Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs decesul.

„ La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani.

Echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul minorei.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment”, transmite DGPMB.

