Premieră în România. Raport ITM în ceea ce privește situația referitoare la abuzurile din piaţa muncii împotriva femeilor

09-01-2026 | 19:27
Femei birou
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă vineri că a cerut ITM să prezinte rapid situaţia referitoare la abuzurile din piaţa muncii împotriva femeilor, iar ANOFM să ofere o analiză a accesului femeilor la măsurile de ocupare şi formare profesională.

Claudia Alionescu

El arată că aceste solicitări vin în urma planului stabilit împreună cu preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse (ANES). Ministrul mai afirmă că vor înfiinţa un consiliu consultativ format din ONG-uri, experţi şi reprezentanţi ai mediului academic.

Am stabilit împreună cu preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse (ANES) un plan pentru acest început de an: Vom convoca în această lună Comisia Naţională în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES) şi comisiile judeţene (COJES). Vom înfiinţa un consiliu consultativ format din ONG-uri, experţi şi reprezentanţi ai mediului academic. Politicile se construiesc împreună cu cei care lucrează zi de zi în teren”, anunţă ministrul Muncii, Florin Manole, pe Facebook.

Ministrul precizează că a discutat ca ITM să prezinte rapid situaţia referitoare la abuzurile din piaţa muncii împotriva femeilor.

”Am cerut ANOFM să ofere o analiză a accesului femeilor la măsurile de ocupare şi formare profesională”, mai spune ministrul Florin Manole.

”Îmi doresc o colaborare eficientă între ANES, ANOFM şi ITM pentru ca sprijinul acordat femeilor, mai ales în zonele vulnerabile, să însemne nu doar protecţie, ci şi şanse reale de independenţă economică şi integrare pe piaţa muncii. Am solicitat Direcţiei Generale Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe cu Finanţare Externă din minister să includă dimensiunea de gen în proiectele ei. Am cerut ANES să ne înainteze propuneri pentru planuri de interes naţional. Şi nu în ultimul rând, i-am rugat să evalueze critic câte măsuri a implementat Ministerul Muncii în cadrul Strategiei Naţionale de Egalitate de Şanse”, adaugă ministrul.

Manole subliniază că ”a transmis clar anul trecut că preluarea ANES la Ministerul Muncii este o soluţie bună pentru un răspuns mai adecvat al statului, coordonat şi integrat şi se va ţine de cuvânt”.

