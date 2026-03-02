Briefing-ul de presă va fi susținut de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Evenimentul va avea loc la sediul MAE, și va putea fi urmărit în direct pe canalele oficiale de Facebook și Youtube ale instituției.

Sâmbătă dimineața, Israel și Statele Unite au lansat atacuri în zone strategice din Iran. În cea de-a treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane împotriva Iranului, armata israeliană a continuat luni atacurile pe scară largă asupra Teheranului.

Situația în a treia zi de la atacuri

În urma atacului "lansat în diferite regiuni, 131 de oraşe au fost lovite şi, din păcate, 555 dintre compatrioţii noştri au fost ucişi", a declarat organizaţia Semiluna Roşie iraniană într-un mesaj postat pe reţeaua socială Telegram.

Un număr de 35 curse către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt şi Iordania, au fost anulate luni, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineaţă, la Palatul Victoria, o şedinţă pe tema situaţiei cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, întâlnirea a avut loc de la ora 9:30.

Totodată, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că, pe toată durata activării celulei de criză a MAE, vor avea loc conferinţe de presă pentru ca informaţiile corecte să ajungă la timp la cetăţenii României. Ea a cerut duminică cetăţenilor români aflaţi în zona de conflict să îşi transmită datele de contact la oficiile consulare.

Până duminică seara, au fost înregistrate peste 1.060 de solicitări de asistenţă, cu excepţia Emiratelor Arabe Unite. Un prim grup de cetăţeni români - 300 - ar urma să fie scos din Israel şi va trece în Egipt, de unde vor fi preluaţi de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo.