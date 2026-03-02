Potrivit Associated Press, organizația a adăugat că, până în prezent, 131 de orașe au fost atacate în acest război.

Iranul a lansat, luni rachete, asupra Israelului și statelor arabe, iar războiul s-a extins la milițiile susținute de Teheran în Orientul Mijlociu, cu un atac al Hezbollah asupra Israelului, care a ripostat împotriva grupului în Liban, iar Statele Unite au bombardat ținte în Iran.

În timp ce atacurile aeriene americane și israeliene continuă să lovească Iranul, înaltul oficial iranian pentru securitate Ali Larijani a transmis pe X: „Nu vom negocia cu Statele Unite”.

Trump, care cu o zi înainte îi încurajase pe iranieni să „preia controlul” asupra guvernului lor, a semnalat duminică faptul că este deschis dialogului cu noua conducere a Iranului.

Între timp, ministrul de externe al Iranului a sugerat că unitățile militare acționau independent de orice control al guvernului central, după ce a fost presat cu privire la atacurile asupra țărilor arabe din Golf, care au servit ca intermediari pentru Teheran în trecut.