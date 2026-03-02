De asemenea, autorităţile pregătesc repatrierea celor aflaţi în alte state afectate de război, iar prioritate au copiii şi cazurile medicale. Ministerul Economiei şi Ministerul Afacerilor Externe se întâlnesc, tot luni, cu reprezentanţii agenţiilor de turism, prin intermediul cărora cetăţenii români au ajuns în zona afectată de conflict, în calitate de turişti.

Guvernul anunţă că situaţia cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din regiune a fost analizată luni în şedinţa convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

”Autorităţile române îşi vor concentra eforturile pentru aducerea în ţară în siguranţă, cu prioritate, a cetăţenilor români aflaţi în zona de risc. Astfel, în această seară, vor ajunge la Bucureşti cetăţeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, ţară care are deschis spaţiul aerian. Până în Egipt, aceste persoane au fost transportate pe cale terestră cu sprijinul statului român şi datorită eforturilor diplomaţilor români. În perioada următoare, vor fi organizate alte zboruri pentru aducerea în ţară, în siguranţă, a pelerinilor şi cetăţenilor români aflaţi în Israel, care au solicitat sprijin consular”, se arată în comunicatul oficial.

De asemenea, autorităţile române pregătesc repatrierea cetăţenilor români aflaţi în alte state din Orientul Mijlociu afectate de război.

”Prioritate vor avea copiii şi cazurile medicale. În acest scop, astăzi, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Afacerilor Externe se vor întâlni cu reprezentanţii companiilor aeriene de transport pentru organizarea aducerii în ţară a cetăţenilor români din statele afectate de război, atunci când repatrierea va fi posibilă în condiţii de siguranţă. Tot astăzi, Ministerul Economiei şi Ministerul Afacerilor Externe se întâlnesc cu reprezentanţii agenţiilor de turism, prin intermediul cărora cetăţenii români au ajuns în zona afectată de conflict, în calitate de turişti”, mai anunţă Executivul.

Guvernul precizează că autorităţile române, reprezentanţii operatorilor de transport aerian şi cei ai agenţiilor de turism vor colabora, în baza obligaţiilor legale, pentru aducerea în ţară a turiştilor români sau a cetăţenilor români care muncesc în aceste ţări şi solicită sprijinul statului.

”De asemenea, România va activa, alături de alte state membre ale Uniunii Europene, mecanismul civil european pentru repatrierea cetăţenilor români. Autorităţile române, prin serviciile consulare, vor rămâne în contact permanent cu cetăţenii români din ţările afectate de războiul din Orientul Mijlociu”, se mai arată în comunicat.

La şedinţa de luni au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacşu, vicepremierul şi ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, vicepremierul şi ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Economiei, Irineu Darău, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Constantin Şerban, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Peste 1.060 de solicitări de asistenţă înregistrate

Până duminică seara, au fost înregistrate peste 1.060 de solicitări de asistenţă, cu excepţia Emiratelor Arabe Unite

Un prim grup de cetăţeni români - 300 - ar urma să fie scos din Israel şi va trece în Egipt, de unde vor fi preluaţi de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a prezentat duminică seara date referitoare la numărul de cetăţeni români aflaţi în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

"Vorbim despre Israel, circa 624 de cetăţeni români, din aceştia cam 30-30 şi ceva sunt minori. În Qatar vorbim de 159 de cetăţeni români, din care 19 minori. În Arabia Saudită vorbim de 25 de cetăţeni români, din care mai multe familii cu copii, trei copii cred că sunt. În Ramallah vorbim de 46 de cetăţeni români în atenţie, nu avem informaţii legate de minori. În Kuwait vorbim despre şase adulţi şi doi copii. În Iran vorbim de nouă persoane. În Oman de circa 90 de turişti români. În Iordania vorbim de 99 de cetăţeni români. În Emiratele Arabe Unite, situaţia este un pic mai complicată. Vom reveni cu cifre pe măsură ce acestea sunt clarificate. Vorbim despre câteva sute de persoane, deci acolo este un număr semnificativ. În Siria nu am avut solicitări de repatrieri. În Liban a fost un număr de solicitări de informaţii, dar deocamdată nu există solicitări de repatriere. În Irak avem un cetăţean român al cărui zbor s-a anulat. Acestea sunt cifrele la acest moment", preciza duminică seară Andrei Ţărnea.