Potrivit Monitorul de Vrancea, cei 28 de elevi din clasele V-XII, însoţiţi de profesoarele Oana Nedelcu şi Ligia Harasim, erau în vacanţă în Dubai, iar sâmbătă urmau să revină în ţară.

Cei 28 de elevi şi profesoarele lor au rămas însă blocaţi în Dubai, după ce spaţiul aerian a fost închis pentru zborurile comerciale, în urma atacurilor din regiune.

Autorităţile din Emiratele Arabe Unite au luat această decizie ca măsură de siguranţă, în contextul în care situaţia din regiune se poate schimba în orice moment. Potrivit publicaţiei citate, părinţii copiilor din Focşani sunt îngrijoraţi, chiar dacă ţin în permanenţă legătura cu copiii, iar autorităţile locale au dat asigurări în ceea ce priveşte măsurile de protecţie din zonă.

Îngrijorarea este amplificată de incertitudinea în privinţa reluării zborurilor şi momentului în care se va întâmpla acest lucru.

Număr mare de apeluri de la români blocați

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat, sâmbătă noapte, că va fi suplimentat numărul operatorilor de la Bucureşti, în contextul situaţiei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu şi al numărului mare de apeluri ale românilor aflaţi în regiune, care „a depăşit numărul de colegi disponibili în misiune”, fiind clar că sunt necesare „resurse adiţionale”, mai ales „în momente sensibile”.

„În celula de criză MAE, am discutat cu şefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak şi Emiratele Arabe Unite. În ceea ce priveşte obiectivul asigurării siguranţei cetăţenilor români şi familiilor acestora, astăzi a fost o zi complicată pentru multe familii şi ştim că există în continuare un nivel ridicat de îngrijorare”, a precizat Ţoiu.

Ministrul Facerilor Externe a amintit că nu sunt semnalate cazuri de cetăţeni români răniţi în regiune şi a recomandat românilor să acorde „prioritate siguranţei”, să nu facă deplasări care nu sunt necesare şi să respecte „cu stricteţe” instrucţiunile locale. Totodată, ministrul a recomandat românilor, dat fiind „caracterul fluid” al situaţiei, să-şi amâne călătoriile, chiar dacă în regiune sunt şi ţări cu spaţiul aerian deschis.