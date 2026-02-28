„Avem cereri de sprijin consular. Tocmai am terminat ședința cu ambasadorii și consulii din regiune. În ceea ce privește Doha, în estimarea pe care o avem, bazată pe telefoanele care au fost primite la nivel consular, sunt aproximativ 200 de români în acest moment și aproximativ 20 de minori. (...) Dubai este unul dintre orașele care are un număr mare de zboruri cu România și atunci este un volum mare al cererilor. În acest moment, în Dubai avem peste 500 de persoane înregistrate pe parcursul zilei de astăzi, în baza cererilor de asistență consulară”, a declarat, sâmbătă seară, ministrul de Externe, Oana Țoiu, la Digi 24, precizând că este posibil ca, uneori, atunci când sună la consulate, românii să prindă ocupată linia telefonică.

Ea le recomandă acestora să revină cu telefonul sau să-și descarce gratuit o aplicație pe telefon, în care își pot trece datele de contact, astfel încât să poată fi contactați de cei de la consulat.

„Este posibil, în momentul în care sună, să prindă linia ocupată. Noi avem șapte colegi care sunt acum dedicați asistenței consulare. (...). Toată lumea are această așteptare de răspuns imediat și înțeleg, mai ales în situații de criză, și ne cerem scuze că nu putem să facem asta instantaneu. Rugămintea ar fi să revină. O altă soluție este descărcarea aplicației «Călătorește informat», este gratuită pentru instalarea pe telefon. Aici își pot trece datele de contact și înregistra călătoria în Dubai, astfel încât să fie mai ușor pentru colegi, în momentul în care se eliberează linia telefonică, să contacteze înapoi pe cei care s-au înregistrat cu datele de contact”, a mai spus ministrul de Externe.

Oana Țoiu precizează că nu sunt români răniți în urma atacurilor de sâmbătă.

„Atât personalul diplomatic din Israel, cât și personalul diplomatic din Iran sunt în acest moment în siguranță. Sunt și în legătură cu comunitatea de români de acolo în ceea ce privește evacuarea personalului diplomatic neesențial, personal administrativ și familiile. O parte au plecat ieri, astăzi, cei care aveau bilete de avion, sigur că nu pot nici zbura, pentru că este spațiu aerian închis, însă se află în siguranță. Vestea importantă în acest moment este că nu avem niciun caz de români răniți. Sigur că asta nu înseamnă că pentru cei care se confruntă cu modificări neprevăzute ale călătoriei nu este o situație complicată și nu au nevoie de sprijin. Dar, în acest moment, pe baza informațiilor pe care le avem până la această oră, putem confirma că nu avem români răniți”, a adăugat ministrul de Externe.

Întrebată dacă MAE a fost avertizat cu mai mult timp înainte despre atacuri, Țoiu a spus că există atât la nivel diplomatic această avertizare anterioară, cât și public.

„SUA au comunicat public posibilitatea unei intervenții de acest tip. În același timp, nu există o informare prealabilă privind momentul și natura acestei decizii”, a încheiat ministrul de Externe.