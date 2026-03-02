„Transportul terestru și formalitățile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo”, a anunțat compania.

Peste 360 de români blocați în zona de conflict din Orientul Mijlociu ar fi trebuit să ajungă pe aeroportul din Otopeni luni dimineață.

Compania TAROM a anunțat aseară că este pregătită să-i aducă în țară, după ce autoritățile egiptene își dau acordul pentru zboruri speciale pe ruta Cairo-București.

Un grup de pelerini, surprins de război în Bethlehem, a plecat ieri pe cale terestră, către Cairo, pentru a se îmbarca spre București

Traficul aerian în Egipt nu este afectat de conflictul militar din Orientul Mijlociu.