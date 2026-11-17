În declarații pentru jurnalişti români, Neculăescu a spus că i-a transmis secretarului general că România doreşte ca Marea Neagră să rămână pe agenda NATO și ca aliaţii să continue să contribuie cu capabilităţi pentru a răspunde mai eficient provocărilor de securitate din regiune, potrivit Agerpres.

Oficialul a subliniat că, în cele două zile de întâlniri la NATO şi la Uniunea Europeană, discuţiile s-au concentrat pe importanţa strategică a Mării Negre, nevoia de capabilităţi suplimentare şi măsurile luate de România pentru gestionarea situaţiei de securitate din regiune.

Întrebat dacă există decizii concrete privind noi capabilităţi, acesta a răspuns: "Deocamdată nu există decizii concrete, există, cum spuneam, angajamente, există promisiuni".

Ministrul a precizat că deciziile privind contribuţiile aliaţilor trebuie aprobate şi în capitalele acestora, astfel că România nu poate anticipa ritmul în care vor fi luate.

Ce îl îngrijorează pe secretarul general al NATO

Neculăescu a mai afirmat că secretarul general al NATO este îngrijorat de evoluţiile din Marea Neagră şi că Alianţa şi-a sporit atenţia asupra regiunii. "Vă pot asigura că NATO a crescut atenţia pe Marea Neagră", a afirmat acesta.

În cadrul întâlnirii cu Mark Rutte, oficialul român a insistat asupra necesităţii ca Marea Neagră să rămână pe agenda NATO şi a subliniat că sectorul românesc al acesteia se află în atenţia Alianţei.

Referindu-se la discuţiile privind eventualele negocieri dintre Rusia şi Ucraina, Neculăescu a declarat că România susţine încetarea focului în Marea Neagră şi o pace durabilă şi justă. În cazul unor discuţii despre arhitectura europeană de securitate, el a subliniat că interesele UE şi NATO trebuie să fie prioritare, inclusiv în ceea ce priveşte apărarea teritoriului şi descurajarea.

Oficialul a vorbit şi despre hub-ul de securitate maritimă de la Marea Neagră, care va fi dezvoltat prin cooperarea dintre România şi Bulgaria şi pentru care Comisia Europeană a anunţat o finanţare de 50 de milioane de euro. Neculăescu a explicat că acesta va avea rolul de a colecta şi evalua informaţii, de a transmite evaluările către cele două ţări şi către partenerii europeni şi, eventual, de a genera măsuri şi decizii la nivel european. El a precizat că hub-ul nu va avea rolul de a intercepta direct dronele sau alte ameninţări.