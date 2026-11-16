Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, una dintre aceste drone a fost semnalată la 45 mile marine est de Mangalia.

O echipă de scafandri militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD) din cadrul Forțelor Navale Române va efectua evaluarea pirotehnică a acstor elemente de dronă aeriană. Echipa va acționa de la bordul șalupei maritime MAI 3064 a Gărzii de Coastă.

De asemenea, o a doua echipă EOD se va deplasa la bordul unui dragor al Forțelor Navale Române pentru intervenția asupra unor elemente de dronă aeriană semnalată în zona Sfântu Gheorghe.

Corespondent PRO TV: „La această oră sunt două misiuni desfășurate de Forțele Navale Române, împreună cu Garda de Coastă, după ce aeronava franceză Atlantique 2 a identificat obiectele într-o misiune de supraveghere.

Prima echipă de scafandri va ajunge la locul unde au fost semnalate bucăți de dronă, la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, la bordul unei ambarcațiuni a Gărzii de Coastă.

A doua echipă EOD va interveni în zona Sf. Gheorghe, de la bordul unui dragor ce aparține Forțelor Navale Române.

Militarii vor stabili dacă obiectele reprezintă risc de explozie și cum pot fi neutralizate în siguranță.

De altfel, în urmă cu două nopți, trei nave comerciale au fost lovite de drone, în apele noastre teritoriale. A fost pentru prima dată, de la începutul războiului din Ucraina, când atacurile s-au produs atât de aproape: la 4-5 mile marine de țărm”.

Conform sursei citate, aeronava Atlantique 2 (ATL-2) a Marinei Naționale Franceze a semnalat, în data de 15 noiembrie, prezența a două drone aeriene în derivă în Marea Neagră, la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, respectiv 53 de mile marine est de Chituc.

Aeronava este dislocată în România pentru îndeplinirea operațiilor de descurajare desfășurate sub egida NATO.

Acțiunile se desfășoară în baza planului comun al Comandamentului Componentei Navale și al Gărzii de Coastă privind căutarea, descoperirea, identificarea și distrugerea obiectelor neidentificate și a minelor marine. Totodată, gruparea navală de combatere a minelor marine MCM Black Sea se va deplasa de la Varna către Constanța și va rămâne în zonă până la 18 noiembrie.

Ministrul Apărării: „Gruparea MCM BLACK SEA intervine în apărarea siguranței navigației”

”Gruparea MCM BLACK SEA intervine în apărarea siguranței navigației în zona maritimă a României din Marea Neagră. Gruparea navală de combatere a minelor marine MCM BLACK SEA se deplasează din Varna către Constanța, unde va rămâne până la 18 noiembrie, în cadrul eforturilor comune ale României, Bulgariei și Turciei pentru menținerea siguranței navigației.

La cea de-a XIII-a activare a grupării MCM BLACK SEA, participă vânătorul de mine românesc M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, alături de nave ale Forțelor Navale din Bulgaria și Turcia”, a transmis și ministrul Apărării, Radu Oprea, pe Facebook.

”Misiunile grupării includ cercetarea, identificarea şi neutralizarea pericolelor pentru navigaţie, contribuind direct la securitatea maritimă a României în regiunea Mării Negre”, a mai afirmat ministrul Apărării.