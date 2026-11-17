Aflat, marți, la Bruxelles, unde au loc reuniuni şi consultări la nivel înalt dedicate consolidării securităţii şi apărării europene, ministrul a fost întrebat de corespondentul PRO TV Camelia Donțu despre incidentele care au avut loc în cursul nopţii de luni, 16 noiembrie, spre marţi, 17 noiembrie.

„Sunt mai multe nopți agitate în ultima perioadă de timp, am văzut o creștere a alertelor pe care le avem în zona Tulcea, în zona Sulina. Au fost patru vase care au fost lovite în apropiere de Sulina. Într-o noapte unul. Au urmat trei“, a declarat Ștefan Radu Oprea.

Ministrul a spus că nu sunt singurele amenințări și că au fost afectate și nave din zona bulgară. El a amintit de un vas care s-a scufundat și de ajutorul primit de marinari din partea grupului format din nave ale Marinei Române, ale Bulgariei și ale Turciei.

„Știți că ieri unul dintre vase, în zona bulgară, s-a scufundat, că au fost MCV Black, acel grup care este format din vase ale Marinei Române, ale bulgarilor și ale turcilor. Au fost foarte aproape, au încercat și au dat ajutor celor 12 marinari care se aflau pe acel vas. Au fost salvați cu toții de către elicopterele bulgărești“, a explicat ministrul Apărării.

Miza: securitatea, dar și economia

Oprea a subliniat că problema depășește zona militară. Potrivit lui, în joc este felul în care statele din regiune pot face comerț pe mare.

„Este o amenințare care crește în zona noastră. Nu este doar despre securitate, este și despre economie, este despre felul în care reușim să facem comerț în zona noastră. Sunt amenințate România, Bulgaria, Turcia, dar deopotrivă și Ucraina“, a spus ministrul.

El a adăugat că libertatea de circulație pe mare contează pentru toate economiile din zonă.

„Este important să putem să circulăm în Marea Neagră, să putem să avem fluxuri de mărfuri care să ajute și economia ucraineană, și economia românească, și economia Bulgariei“, a afirmat Ștefan Radu Oprea.

Ce capabilități există deja

Jurnalistul i-a amintit ministrului că, din cauza atacurilor cu drone asupra navelor comerciale, un canal din Marea Neagră a fost închis, și l-a întrebat ce „capabilități” cere România și când ar urma să vină.

Oprea a spus că o parte dintre ele sunt deja la vedere și a dat ca exemplu Aeronava ATLANTIQUE 2 (ATL-2) a Marinei Naționale Franceze.

„Deja o parte dintre aceste capabilități le vedeți. Ați văzut că există aeronava Atlantique care patrulează“, a declarat ministrul Apărării.

Prezența avionului, a precizat el, este rezultatul unui efort diplomatic. Ministrul a spus că președintele Nicușor Dan și premierul bulgar au discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Este urmare a efortului pe care președintele Nicușor Dan, împreună cu premierul bulgar, l-au făcut în întâlnirea cu secretarul general al NATO, cu domnul Rutte. Aliații sunt alături de noi“, a spus Oprea.

Hub european de securitate la Constanța și Varna

Ministrul a mai vorbit despre anunțul făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind un hub de securitate. Este un proiect european care va fi la Constanța și la Varna, iar în centrul lui se află zona economică și protejarea infrastructurii energetice.

„Va fi în special pentru zona economică, atât românească, cât și cea bulgară, fiind cu accent inclusiv pe securitatea cablurilor și conductelor dinspre Neptun Deep“, a explicat ministrul.

Oprea a spus că protejarea exploatărilor de gaze este un subiect de interes pentru România și pentru Europa și că el va fi adus la discuțiile de astăzi.

„Deci tot ce înseamnă partea care pentru România este de un deosebit interes, și pentru Europa, de securizare a exploatării, a exploatărilor de gaze, acest lucru îl discutăm și este subiectul pe care vreau să îl aduc pe masa discuțiilor de astăzi, securitatea la Marea Neagră“, a declarat ministrul.

Ce obține România de la aliați

Întrebat ce se așteaptă să obțină în urma discuțiilor de la Bruxelles, ministrul a vorbit despre schimb de informații, colaborare și echipamente. A spus că va anunța public ce echipamente ajung în țară, dar numai după ce acestea se vor materializa.

„Obținem deja, precum v-am spus, schimb de informații, colaborare. Obținem, de asemenea, și diverse echipamente. În măsura în care ele vor se vor materializa, am să vă anunț despre ele“, a afirmat Oprea.

El a precizat că aliații sunt prezenți în România cu mai multe avioane, care ajută la o imagine mai bună a situației din zonă.

„Cu cât vede mai bine, cu atât avem timp de reacție mai bună, mai îndelungată“, a mai spus ministrul.

Întrebat dacă, după incidentele din România și Bulgaria, NATO va trimite sau a trimis deja „capabilități suplimentare”, ministrul nu a dat un răspuns direct. A spus, însă, că procesul este în desfășurare și că discuțiile continuă.

„Este un proces care este în continuă dezvoltare. Suntem în discuții continue cu aliații din NATO și cu partenerii europeni“, a declarat Ștefan Radu Oprea.

Întrebat și dacă vor fi trimise în plus avioane de recunoaștere și monitorizare, Oprea a spus că sunt în curs mai multe „discuții”, precizând că nu poate da detalii despre toate măsurile.

„Sunt mai multe discuții. În măsura în care ele se materializează, veți ști despre ele. Vă voi informa transparent“, a spus ministrul.

„Unele dintre ele ... pot vorbi despre ele, altele nu. Însă ceea ce știu este că simțim sprijinul atât al Comisiei, al partenerilor europeni, dar cât și al aliaților NATO“, a adăugat acesta.

Sursa dronelor nu a fost încă stabilită

La întrebarea dacă a fost identificată „sursa dronelor” din ultimele zile, ministrul a declarat că verificările sunt în curs.

„Este un proces care este în derulare. În momentul în care vom avea toate informațiile și analizele tehnice vor fi terminate, probabil că acest lucru va fi spus“, a mai spus Ștefan Radu Oprea.