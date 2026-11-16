Cele două ambarcațiuni trimise în misiune s-au întors la țărm fără să poată începe operațiunile. Acestea vor fi reluate imediat ce vremea și starea mării vor permite desfășurarea lor în siguranță, transmite MApN.

Cele două drone au fost observate duminică de aeronava Atlantique 2 a Marinei Naționale Franceze, aflată în România pentru misiuni de descurajare desfășurate sub egida NATO, potrivit Agerpres.

Una dintre drone a fost semnalată la aproximativ 45 de mile marine (83 de kilometri) est de Mangalia, iar cealaltă la aproximativ 53 de mile marine (98 de kilometri) est de zona Chituc, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Pentru verificarea obiectelor au fost trimise două echipe de scafandri militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD). Prima urma să intervină de la bordul șalupei maritime MAI 3064 a Gărzii de Coastă, iar cea de-a doua, de la bordul unui dragor al Forțelor Navale Române.

Acțiunile fac parte din planul comun al Comandamentului Componentei Navale și al Gărzii de Coastă pentru căutarea, identificarea și neutralizarea obiectelor neidentificate și a minelor marine.