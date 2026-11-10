Asta în timp ce nopțile devin tot mai friguroase. Până acum, aproape un sfert din conductele vechi de termoficare au fost înlocuite. Dar avariile se produc aproape zilnic.

Potrivit aplicației Termoenergetica, 963 de blocuri au apă caldă și căldură deficitar, iar alte 329 nu au deloc. Doar în Sectorul 4, peste 200 de imobile au probleme.

Problemele sunt provocate atât de starea conductelor, cât și de capacitatea centralelor de a asigura necesarul de căldură. Cele două companii responsabile se acuză reciproc pentru frigul din apartamentele celor racordați la sistemul centralizat din Capitală.

ELCEN, compania care produce energia termică în centralele din București, spune că trebuie să introducă permanent aproape 1,9 milioane de litri de apă pe oră în sistem, pentru a compensa pierderile din conducte. Asta suprasolicită instalațiile și afectează parametrii la care este livrată căldura.

De cealaltă parte, Termoenergetica, firma care transportă și distribuie apa caldă până la blocuri, susține că pierderile din rețea au scăzut față de anul trecut, dar că problema principală este producția insuficientă din centralele ELCEN.

Din cei aproape o mie de kilometri de conducte principale ale Bucureștiului, doar aproximativ 230 au fost modernizați în ultimii șase ani. Lucrările sunt dificile, pentru că multe se desfășoară în galerii subterane, unde nu sunt înlocuite doar țevile vechi, ci sunt consolidate și structurile prin care trec acestea. În prezent, sunt deschise 20 de șantiere, pe o lungime totală de 59 de kilometri.

De la 1 noiembrie, bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare plătesc 366 de lei pentru o gigacalorie, cu 33 de lei mai puțin decât până acum, după reducerea TVA aplicată în sezonul rece.