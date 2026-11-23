Evenimentul transformă străzile orașului într-un decor de poveste, cu străzi și bulevarde iluminate festiv, brazi împodobiți și decorațiuni specifice Crăciunului.

Când se aprind luminițele de Crăciun în București în 2026

Potrivit Primăriei Capitalei, iluminatul festiv din București va fi inaugurat în seara de 27 noiembrie 2026. Tot atunci va avea loc și deschiderea oficială a Târgului de Crăciun din Piața Constituției, organizat de municipalitate.

Când se deschide Târgul de Crăciun București 2026

Bucureștenii și turiștii care ajung în Capitală vor putea intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă începând de vineri, 27 noiembrie 2026. Cea de-a 19-a ediție a Târgului de Crăciun București își deschide porțile în Piața Constituției, unde vizitatorii vor găsi decorațiuni festive, produse tradiționale, preparate de sezon și numeroase activități pentru întreaga familie.

Evenimentul se va desfășura pe o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați și va include concerte, spectacole și atracții dedicate atât copiilor, cât și adulților. Deschiderea oficială va avea loc la ora 17:00, moment în care vor fi aprinse și instalațiile de iluminat festiv din Capitală.

Ce concerte vor avea loc la Târgul de Crăciun București 2026

Muzica va fi unul dintre punctele de atracție ale evenimentului. În perioada 27 noiembrie – 1 decembrie, pe scena din Piața Constituției vor urca artiști și trupe cunoscute, cu spectacole de muzică pop, rock, folclor și momente dedicate Zilei Naționale a României.

Programul concertelor din primele cinci zile este următorul:

Vineri, 27 noiembrie: Fuego, Alina Sorescu & Picii lu' Soreasca și Corul de Copii Radio;

Fuego, Alina Sorescu & Picii lu' Soreasca și Corul de Copii Radio; Sâmbătă, 28 noiembrie: The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, alături de invitatul special Gheorghe Zamfir;

The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, alături de invitatul special Gheorghe Zamfir; Duminică, 29 noiembrie: Alexandra Ungureanu Band, OCS și Vunk;

Alexandra Ungureanu Band, OCS și Vunk; Luni, 30 noiembrie: Loredana & Banda Agurida, Amalia Niță, Corul „Shining Stars” și Nadir;

Loredana & Banda Agurida, Amalia Niță, Corul „Shining Stars” și Nadir; Marți, 1 decembrie: Ioana-Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, alături de Orchestra „Rapsozii Moldovei”, în spectacolul „Cu România în suflet”. Programul va include și momente artistice susținute de Florin Grigore și Star Music Band, Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”.

Concertele și spectacolele vor continua pe parcursul lunii decembrie. În fiecare weekend, de vineri până duminică, publicul va putea participa la noi evenimente muzicale, recitaluri de colinde și reprezentații pentru toate vârstele.

Programul de vizitare al Târgului de Crăciun București 2026

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va putea fi vizitat în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026. Accesul publicului va fi gratuit, iar programul de funcționare va fi diferit în ziua inaugurării și în restul perioadei.

27 noiembrie 2026: 17:00-22:00

17:00-22:00 Luni – vineri: 12:00-22:00

12:00-22:00 Sâmbătă – duminică: 10:00-22:00

Casa lui Moș Crăciun va avea un program separat. De luni până vineri, aceasta va fi deschisă între orele 12:00-14:00 și 17:00-22:00, iar în weekend, între 10:00-13:00 și 17:00-22:00.

Cei mici îl vor putea întâlni pe Moș Crăciun în perioada 12-24 decembrie, în intervalele de funcționare ale casei.