Metrorex trebuie să evacueze sediul central din Palatul CFR. Ce conține somația primită de societate

Metrorex a primit o somație de evacuare a sediului central palatul CFR, clădire pe care o ocupă încă de la înființarea metroului.

Ordinul vine după ce ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a cerut angajaților care lucrează exclusiv la birou să renunțe la sporul de metrou, într-un clip postat pe Facebook.

„În conformitate cu prevederile art. 14, lit, a) din contractul de închiriere nr. 10/31.01.2014 (înregistrat cu 463/31.01.2014) precurn şi cu prevederile art. 1 din actul adiţional nr. 16 (înregistrat la GE1 Palat CFR SA cu nr. 4056/13.122024 şi la Metrorex SA cu nr. 90/18.12.2024), contractul de închiriere închelat intre Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR SA, în calitate de locator, şi Metrorex SA, în calitate de locatar, urrnează să îşi înceteze efectele la data 31.12.2025. Vă facem cunoscut, pe această cale, că societatea Grup Exploatare şi întreținere Palat CFR SA nu va mai prelungi contractul de locaţiune pentru spaţille pe care Ie folosiţi în prezent şi astfel să aveţi posibilitatea, ca până la data limită de expirare, să puteţi rezolva problema dumneavoastră locativă. Am aprecia foarte mult dacă veţi da dovadă de celeritate astfel încât la data de la 31.12.2025 spaţiile ocupate în clădirea Palat CFR să fie eliberate. Vă mulțumesc pentru înţelegere”, se arată într-o adresă trimisă de directorul general al GEI Palat CFR, Vlad Săcăreanu, către directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, pe care o puteți consulta în facsimilul alăturat.

Nereguli descoperite la Metrorex

În luna Iulie, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a trimis Corpul de Control la Metrorex pentru a verifica toate contractele şi sporurile acordate angajaților.

În urma controalelor au fost constatate 49 de defecțiuni tehnice, dar și nereguli grave privind resursa umană: trenuri aflate în circulație cu mai puțini însoțitori decât prevede contractul, personal neautorizat implicat în activități legate de siguranța circulației și abateri majore în procesul de instruire a angajaților, după cum a precizat Șerban.

„Spor de metrou” pentru angajații de la birou

Angajați ai Metrorex din birourile Palatului CFR primesc spor de metrou, deși nu lucrează în subteran. Beneficiul este prevăzut în contractul colectiv semnat în decembrie 2024.

Aceștia primesc între 27% și 34% din salariul brut, în funcție de secția în care activează. Chiar contractul de muncă precizează clar că doar salariații marcați cu un asterisc primesc un spor majorat pentru activitatea în subteran. În plus, în depourile Berceni și Pantelimon – aflate la suprafață – sporul este acordat la nivelul maxim, de 40%.

