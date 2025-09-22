Metrorex trebuie să evacueze sediul central din Palatul CFR. Ce conține somația primită de societate

22-09-2025 | 18:18
palatul CFR
Metrorex a primit o somație de evacuare a sediului central palatul CFR, clădire pe care o ocupă încă de la înființarea metroului. 

Ordinul vine după ce ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a cerut angajaților care lucrează exclusiv la birou să renunțe la sporul de metrou, într-un clip postat pe Facebook.

„În conformitate cu prevederile art. 14, lit, a) din contractul de închiriere nr. 10/31.01.2014 (înregistrat cu 463/31.01.2014) precurn şi cu prevederile art. 1 din actul adiţional nr. 16 (înregistrat la GE1 Palat CFR SA cu nr. 4056/13.122024 şi la Metrorex SA cu nr. 90/18.12.2024), contractul de închiriere închelat intre Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR SA, în calitate de locator, şi Metrorex SA, în calitate de locatar, urrnează să îşi înceteze efectele la data 31.12.2025. Vă facem cunoscut, pe această cale, că societatea Grup Exploatare şi întreținere Palat CFR SA nu va mai prelungi contractul de locaţiune pentru spaţille pe care Ie folosiţi în prezent şi astfel să aveţi posibilitatea, ca până la data limită de expirare, să puteţi rezolva problema dumneavoastră locativă. Am aprecia foarte mult dacă veţi da dovadă de celeritate astfel încât la data de la 31.12.2025 spaţiile ocupate în clădirea Palat CFR să fie eliberate. Vă mulțumesc pentru înţelegere”, se arată într-o adresă trimisă de directorul general al GEI Palat CFR, Vlad Săcăreanu, către directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, pe care o puteți consulta în facsimilul alăturat.

Puteți citi articolul integral pe Club Feroviar.

metrou timpuri noi
Biletele la transportul în comun din București se scumpesc. Care sunt noile prețuri și când intră în vigoare

Nereguli descoperite la Metrorex

În luna Iulie, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban,  a trimis Corpul de Control la Metrorex pentru a verifica toate contractele şi sporurile acordate angajaților.

În urma controalelor au fost constatate 49 de defecțiuni tehnice, dar și nereguli grave privind resursa umană: trenuri aflate în circulație cu mai puțini însoțitori decât prevede contractul, personal neautorizat implicat în activități legate de siguranța circulației și abateri majore în procesul de instruire a angajaților, după cum a precizat Șerban.

„Spor de metrou” pentru angajații de la birou

Angajați ai Metrorex din birourile Palatului CFR primesc spor de metrou, deși nu lucrează în subteran. Beneficiul este prevăzut în contractul colectiv semnat în decembrie 2024.

Aceștia primesc între 27% și 34% din salariul brut, în funcție de secția în care activează. Chiar contractul de muncă precizează clar că doar salariații marcați cu un asterisc primesc un spor majorat pentru activitatea în subteran. În plus, în depourile Berceni și Pantelimon – aflate la suprafață – sporul este acordat la nivelul maxim, de 40%.

Un urs și-a făcut apariția la 10 km de Craiova. Localnicii primesc mesaje de avertizare

Dată publicare: 22-09-2025 18:09

Metrorex anunță modificări de circulație pe Magistrala 4 din cauza lucrărilor. Pasagerii vor fi transbordați la stația Jiului
Stiri actuale
Metrorex anunță modificări de circulație pe Magistrala 4 din cauza lucrărilor. Pasagerii vor fi transbordați la stația Jiului

Începând cu 1 septembrie 2025, circulația trenurilor pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești) va fi modificată din cauza lucrărilor de conectare a noii Magistralei 6 la rețeaua existentă, informează Metrorex. 

Biletele la transportul în comun din București se scumpesc. Care sunt noile prețuri și când intră în vigoare
Stiri actuale
Biletele la transportul în comun din București se scumpesc. Care sunt noile prețuri și când intră în vigoare

Călătoriile comune între STB și Metrorex se scumpesc din luna septembrie, potrivit ordinului publicat de Ministerul Transporturilor în Monitorul Oficial.

Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO

Metrorex anunţă, luni, că scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa.

Metrorex își extinde activitățile: Cu metroul la munte și la mare. Bonus: comerț cu covoare și învățământ cultural
Stiri actuale
Metrorex își extinde activitățile: Cu metroul la munte și la mare. Bonus: comerț cu covoare și învățământ cultural

Statutul Metrorex a fost recent completat cu o serie de activități noi, în urma unei decizii a Adunării Generale a Acționarilor.

Cristian Mungiu: „Acasă întotdeauna se spunea: pregătește-te pentru ziua în care se va întoarce războiul, că stăm lângă ruși”
Interviurile Stirileprotv.ro
Cristian Mungiu: „Acasă întotdeauna se spunea: pregătește-te pentru ziua în care se va întoarce războiul, că stăm lângă ruși”

Regizorul și scenaristul Cristian Mungiu a vorbit, într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro, despre cel mai recent proiect cinematografic la care a contribuit ca scenarist, Jaful secolului, în regia Teodorei Ana Mihai.

ONU: Unii medici ruși torturează deținuți. Un chirurg a operat un prizonier, apoi i-a scrijelit pe abdomen ”Glorie Rusiei”
Stiri externe
ONU: Unii medici ruși torturează deținuți. Un chirurg a operat un prizonier, apoi i-a scrijelit pe abdomen ”Glorie Rusiei”

Medici şi personal medical din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici, potrivit unui raport întocmit de o expertă ONU mandatată de Consiliul Drepturilor Omului, relatează luni dpa.  

Sondaj INSCOP Research: Jumătate dintre români ar fi dispuşi să voteze un partid nou înfiinţat
Stiri actuale
Sondaj INSCOP Research: Jumătate dintre români ar fi dispuşi să voteze un partid nou înfiinţat

Jumătate dintre români ar fi dispuşi să acorde votul lor la viitoarele alegeri unui partid nou înfiinţat, potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research în perioada 1-9 septembrie 2025.

