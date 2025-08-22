Biletele la transportul în comun din București se scumpesc. Care sunt noile prețuri și când intră în vigoare

Stiri actuale
22-08-2025 | 16:15
metrou timpuri noi
Agerpres

Călătoriile comune între STB și Metrorex se scumpesc din luna septembrie, potrivit ordinului publicat de Ministerul Transporturilor în Monitorul Oficial.

autor
Lorena Mihăilă

Noile tarife vor intra în vigoare în București începând cu data de 4 septembrie 2025, potrivit documentului.

Astfel, o călătorie simplă va fi 7 lei, de la 5 lei, iar tariful pentru zece călătorii va crește de la 45 de lei la 59 de lei.

De asemenea, afectate sunt și abonamentele, astfel că unul pe o zi va fi 18 lei în loc de 14 lei, iar cel pe o lună va fi 160 de lei, de la 140 de lei.

Citește și
cutremur
Cutremur, vineri după-amiază, în România. Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs

Titlurile de călătorie care au fost cumpărate înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin își mențin valabilitatea în condițiile valabile la momentul achiziționării. 

De asemenea, prețurile care sunt exclusiv pentru metrou nu se vor modifica.

Lista completă de prețuri 

Tarifele pentru călătoriile comune STB-Metrorex vor fi: 

• o călătorie metropolitană și metrou/120 de minute: 7 lei (în loc de 5 lei)

• două călătorii metropolitane și metrou/120 de minute: 14 lei (în loc de 10 lei)

• 10 călătorii metropolitane și metrou/120 de minute: 59 lei (în loc de 45 lei)

• abonament metropolitan și metrou/24 de ore: 18 lei (în loc de 14 lei)

• abonament metropolitan și metrou/72 de ore: 49 lei (în loc de 35 lei)

• abonament metropolitan și metrou/7 zile: 66 lei (în loc de 50 lei)

• abonament metropolitan și metrou/1 lună: 160 lei (în loc de 140 lei)

• abonament metropolitan și metrou/6 luni: 800 lei (în loc de 700 lei)

• abonament metropolitan și metrou/12 luni: 1.410 lei (în loc de 1.200 lei)

Sursa: StirilePROTV

Etichete: metrou, stb, calatorii,

Dată publicare: 22-08-2025 16:15

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Cutremur, vineri după-amiază, în România. Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs
Stiri actuale
Cutremur, vineri după-amiază, în România. Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs vineri, la ora 14:18, în Oltenia, judeţul Gorj, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România
Stiri actuale
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la finalul acestui an se vor încheia lucrările la primul Centru de Mari Arşi care se află în construcţie la Timişoara.

Cseke Attila: „Peste 619 milioane de lei, pentru proiecte finanţate prin Programul Anghel Saligny”
Stiri actuale
Cseke Attila: „Peste 619 milioane de lei, pentru proiecte finanţate prin Programul Anghel Saligny”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 619.034.395,30 lei pentru decontarea a 440 de lucrări finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, a anunțat ministrul Cseke Attila.

Recomandări
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România
Stiri actuale
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la finalul acestui an se vor încheia lucrările la primul Centru de Mari Arşi care se află în construcţie la Timişoara.

Acțiune de amploare a ANAF. Peste 200 de magazine online străine au vândut în România fără să plătească TVA
Stiri Economice
Acțiune de amploare a ANAF. Peste 200 de magazine online străine au vândut în România fără să plătească TVA

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a lansat o amplă acţiune împotriva evaziunii fiscale din comerţul electronic.

Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri
Stiri actuale
Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri

Au loc noi audieri în cazul atacului armat de acum două zile din Centrul Vechi al Capitalei. Cetăteanul turc, arestat după ce a deschis focul asupra unei terase în care se aflau clienți, a fost adus în fața anchetatorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 August 2025

49:34

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12