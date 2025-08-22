Biletele la transportul în comun din București se scumpesc. Care sunt noile prețuri și când intră în vigoare

Călătoriile comune între STB și Metrorex se scumpesc din luna septembrie, potrivit ordinului publicat de Ministerul Transporturilor în Monitorul Oficial.

Noile tarife vor intra în vigoare în București începând cu data de 4 septembrie 2025, potrivit documentului.

Astfel, o călătorie simplă va fi 7 lei, de la 5 lei, iar tariful pentru zece călătorii va crește de la 45 de lei la 59 de lei.

De asemenea, afectate sunt și abonamentele, astfel că unul pe o zi va fi 18 lei în loc de 14 lei, iar cel pe o lună va fi 160 de lei, de la 140 de lei.

Titlurile de călătorie care au fost cumpărate înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin își mențin valabilitatea în condițiile valabile la momentul achiziționării.

De asemenea, prețurile care sunt exclusiv pentru metrou nu se vor modifica.

Lista completă de prețuri

Tarifele pentru călătoriile comune STB-Metrorex vor fi:

• o călătorie metropolitană și metrou/120 de minute: 7 lei (în loc de 5 lei)

• două călătorii metropolitane și metrou/120 de minute: 14 lei (în loc de 10 lei)

• 10 călătorii metropolitane și metrou/120 de minute: 59 lei (în loc de 45 lei)

• abonament metropolitan și metrou/24 de ore: 18 lei (în loc de 14 lei)

• abonament metropolitan și metrou/72 de ore: 49 lei (în loc de 35 lei)

• abonament metropolitan și metrou/7 zile: 66 lei (în loc de 50 lei)

• abonament metropolitan și metrou/1 lună: 160 lei (în loc de 140 lei)

• abonament metropolitan și metrou/6 luni: 800 lei (în loc de 700 lei)

• abonament metropolitan și metrou/12 luni: 1.410 lei (în loc de 1.200 lei)

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













