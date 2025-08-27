Control fulger la Metrorex. Concluzie gravă: „personal neautorizat implicat în activități legate de siguranța circulației”

Siguranța pasagerilor din metrou este prioritară, a transmis ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, într-o postare publică în care a prezentat rezultatele unui control efectuat de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR).

În luna iulie au fost constatate 49 de defecțiuni tehnice, dar și nereguli grave privind resursa umană: trenuri aflate în circulație cu mai puțini însoțitori decât prevede contractul, personal neautorizat implicat în activități legate de siguranța circulației și abateri majore în procesul de instruire a angajaților, după cum a precizat Șerban.

În urma constatărilor, ASFR a aplicat sancțiuni și a dispus un set de măsuri cu termene ferme. Ministrul nu a precizat cuantumul sau destinația acestor sancțiuni.

De asemenea, autoritatea a propus elaborarea unui ordin al ministrului Transporturilor pentru îmbunătățirea controlului asupra pregătirii personalului Metrorex responsabil de siguranța călătorilor.

Metrorex transportă, dacă are condiții optime, circa 15 milioane de pasageri pe lună, respectiv o medie de circa 500.000 de pasageri pe zi, conform datelor oficiale.

„Siguranța oamenilor nu se tratează cu superficialitate. Cine nu respectă regulile, va răspunde”, a subliniat Șerban. Acesta a transmis un mesaj și conducerii Metrorex: „Înainte de sporurile pentru munca din subteran, să se gândească la condițiile în care circulă publicul călător”.

Ministerul Transporturilor a precizat că va monitoriza atent aplicarea măsurilor impuse pentru a garanta creșterea nivelului de siguranță în transportul subteran.

